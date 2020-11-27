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聶德權：公僕將會一次過宣誓

2020-11-27 列印
　　公務員事務局局長聶德權昨日表示，全體現職公務員將會一次過進行宣誓安排，不會分階段落實。他又指，若有現職公務員不簽署聲明，其升遷會受影響。

　　政府早前規定，由今年七月一日起入職的公務員須簽署聲明，確認擁護《基本法》、效忠香港特區。聶德權指截至十月底，共有二千九百八十名新入職公務員作出聲明，沒有公務員因不簽署聲明而被中止聘任。他指當局經考慮後，決定全體現職公務員將會一次過進行宣誓及簽署聲明安排，屆時將由政策局或部門人員安排簽署，局方會設下時限，並會給予公務員足夠時間完成簽署。

　　聶德權認為若有公務員拒絕簽署聲明，會令人懷疑是否未能擁護《基本法》。

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