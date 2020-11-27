年輕人抗拒回內地 林鄭指大灣區被污名化

不認同年輕人是開荒牛
林鄭月娥在電台聯播節目指不認同赴大灣區工作的年輕人是「開荒牛」的說法，認為參與計劃大多是大規模科企，強調當局有心幫助香港青年，而非將他們送走。
有聽眾方先生表示，香港企業去年拒絕聘請曾參與示威的青年，反問當局為何有信心內地企業會聘請香港年輕人。林鄭指早前已向商界表示，不要受報道影響，不要一竹篙打一船人，相信隨時間過去，恐懼會慢慢消除。
新冠肺炎肆虐香港，再有名人染疫！香港足總名譽副會長、香港汽車會會監余錦基確診，據悉他暫未出現病徵，身體狀況良好。余錦基上周四曾到銅鑼灣柏寧酒店藝軒，出席汽車會傳媒午宴，其間短時間內除下口罩致辭及拍照。...
2020-11-27
中國外交部長王毅訪韓，周四先與南韓外交部長官康京和會談，雙方就兩國關係、地區國際問題和合作抗疫等相互交換意見；再於下午更獲南韓總統文在寅在青瓦台接見，就中韓關係、朝鮮半島局勢等話題交換意見。王毅更表示...
2020-11-27
民族服是一個民族文化中很重要的因素，月初發生一宗中國的換裝手遊（圖）的套裝引發的「韓服漢服之爭」。事件有新進展，南韓誠信女子大學教授徐坰德致函 中國網遊公司「疊紙遊戲」表示抗議，並要求其向南韓網民道歉。 徐坰德表示：「從事國際化經營活動的公司有必要充份了解其他國家的基本文化和歷史。」他又表示，今後將製作多國語種的視頻，以宣傳韓服。 事件起源中國網遊公司「疊紙遊戲」旗下的「閃耀暖暖」為紀念於南韓上市推出原被定義為南韓傳統服的「槿雲重華套裝」。不過不少中國網民抗議指，是中國明朝的漢服。原本中國網遊公司「疊紙遊戲」已道歉，並永久刪除該套裝及其預告，同時刪除韓國伺服器。
2020-11-27
據《星島地產網》報道，二手再獲用家承接，並錄得減價成交，美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳峻瀅2座中低層F室，面積498方呎，兩房間隔，獲用家承接，議價後以743萬易手，呎價14920元。 原業主...
2020-11-27
螞蟻集團上市觸礁後，再次有大型新經濟明星新股登陸港股市場。京東（9618）分拆的獨角獸京東健康（6618）昨日開始招股即熱爆，首日孖展超逾700億元，按公開發售部分合集資13.48億元計，超購逾51倍...
2020-11-27
射手韋費特沙夏上輪英超缺陣，水晶宮即敗給弱旅般尼，他今晚聯賽主場迎戰紐卡素未能復出，該隊攻力大減恐無把握取勝。相反，喜鵲有射手哥林威爾遜復出，此消彼長可望反客為主，客勝更可取。 （Now621台周六凌晨4:00直播） 水晶宮英超開季九輪共入十二球，當中沙夏獨佔五球。此子上仗因確診新冠肺炎接受隔離，該隊作客未嘗一勝的般尼，全場射門多達十五次卻未能轉化成入球，最終以0:1見負，可見其餘球員把握力欠佳。沙夏今仗繼續缺陣，球隊即使擁主場之利，但勝算不容樂觀。 射手威爾遜傷瘉復出 同樣，哥林威爾遜今季英超已入六球，佔喜鵲總入球的六成，上場英超因傷倦勤，球隊便主場吞車路士兩蛋。不同的是...
2020-11-27
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
惹上官非嘅楊明近日忙拍TVB新劇《我家無難事》，日前就跟王君馨喺深水埗手藝市集拍足全日外景，拍完大半日文戲，再接住拍場飛撲兼碌樓梯戲，楊明瞓晒身力保男一位置，拍攝期間全程笑容滿面心情大好，惟獨問到月前...
2020-11-27
《施政報告》推出「大灣區青年就業計劃」，引起部份人噓聲，這些人若非未看清楚計劃詳情，就是出於根深柢固的偏見，合資格的大學畢業生，務必多作了解，做好搶位的準備，因為二千個名額，勢必引起激烈競爭。 究竟「大灣區青年就業計劃」有幾筍？月薪由一萬八千元至二萬六千元（港府補貼額由一萬至一萬八千元），高於本港大學畢業生的工資中位數，而且有政府補送外闖的意味，如非個人素質佳，相信也難獲選。另外，十多間參與計劃的公司，也非泛泛之輩，都是創新科技或其他領域的龍頭，如果獲取一年半的工作機會，差不多半隻腳踏入了大機構，表現良好的話，等如通過試用期，隨後正式入職的機會大增。 能夠北上大灣區工作，可...
2020-11-27
周日沙田的第四、五場賽事之間，馬會將轉播受注第四十屆日本盃。這場在東京競馬場舉行的一級大戰，是日本賽馬史上，首次出現三匹三冠盟主同場對壘，其中於二○一八年成為雌馬三冠盟主的「杏目」，是日本賽馬史上贏最多一級賽的良駒，今仗更會是其退役前的最後一戰，如能勝出，「杏目」更會成為日本史上最高獎金賽駒。不過牠今仗對手絕不好惹，其中應屆雄馬三冠盟主「鐵鳥翱天」服役以來，未嘗一敗；「謀勇兼備」則是新鮮出爐的雌馬三冠盟主。 馬場浮世繪
2020-11-27