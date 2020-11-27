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年輕人抗拒回內地 林鄭指大灣區被污名化

2020-11-27 列印
　　新一份《施政報告》提及政府將資助企業聘香港青年赴大灣區工作。特首林鄭月娥指部份年輕人較抗拒回內地，是因大灣區被「污名化」，強調會盡力消除誤解，又形容自己「好鍾意呢啲年輕人，所以俾啲發展機會俾佢哋」，而不是將他們送走。

不認同年輕人是開荒牛

　　林鄭月娥在電台聯播節目指不認同赴大灣區工作的年輕人是「開荒牛」的說法，認為參與計劃大多是大規模科企，強調當局有心幫助香港青年，而非將他們送走。

　　有聽眾方先生表示，香港企業去年拒絕聘請曾參與示威的青年，反問當局為何有信心內地企業會聘請香港年輕人。林鄭指早前已向商界表示，不要受報道影響，不要一竹篙打一船人，相信隨時間過去，恐懼會慢慢消除。

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