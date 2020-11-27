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盼「明日大嶼」獲市民支持

2020-11-27 列印
　　特首林鄭月娥昨指北區土地有發展潛力，但同時亦有限制，例如深圳河以南是濕地等保育地，需遷就候鳥飛行路線，通過環評城規等。她希望社會對濕地等保育區旁的緩衝區作取捨，同時重申「明日大嶼」既可滿足環保人士訴求，亦可滿足本港土地供應，希望計劃能獲市民支持。

         她續指「明日大嶼」的融資問題，並會待今日立法會財委會通過研究撥款後再作決定。

　　林鄭又指，有基建才可發展新市鎮，當局會爭取運房局及港鐵盡快確實北環線路線，到時配合古洞新市鎮入伙，分階段通行。

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