盼「明日大嶼」獲市民支持

《施政報告》推出「大灣區青年就業計劃」，引起部份人噓聲，這些人若非未看清楚計劃詳情，就是出於根深柢固的偏見，合資格的大學畢業生，務必多作了解，做好搶位的準備，因為二千個名額，勢必引起激烈競爭。 究竟「大灣區青年就業計劃」有幾筍？月薪由一萬八千元至二萬六千元（港府補貼額由一萬至一萬八千元），高於本港大學畢業生的工資中位數，而且有政府補送外闖的意味，如非個人素質佳，相信也難獲選。另外，十多間參與計劃的公司，也非泛泛之輩，都是創新科技或其他領域的龍頭，如果獲取一年半的工作機會，差不多半隻腳踏入了大機構，表現良好的話，等如通過試用期，隨後正式入職的機會大增。 能夠北上大灣區工作，可...

2020-11-27