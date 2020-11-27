  • 2020年11月27日 星期五
  • 25º
  • 62%
熱門： 周星馳陳玉娥新冠肺炎全民檢測修例風波

日報新聞 > 港聞

酒店賓館作過渡屋　陳帆：須符三大條件

2020-11-27 列印
　　《施政報告》提出以關愛基金資助非政府組織，租用合適的酒店或賓館作過渡性房屋措施，運輸及房屋局局長陳帆指是因應時勢而作出的決定，冀善用樓宇資源；目前要求最少可租用兩年，方便住戶有足夠時間搬遷；當局對酒店有基本要求，包括需符合樓宇結構安全、消防安全、環境良好三大條件。

　　被問到政府已覓得三百二十公頃土地，興建三十一萬六千個公屋單位，是否存在水份，發展局局長黃偉綸說，當中三成半土地來自新界兩個新發展區，目前已完成規劃程序，正回收土地，另外四成土地透過改劃二百一十個地方取得，其中三分之二完成程序。

　　陳帆亦指，明年推出下一期綠置居四千七百個單位，明年五月推出首批二千一百個單位，餘下單位的類型會再作決定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd