﻿坪山新門戶 度假自住皆宜健康城 深圳碧湖春天花園 高品質綠色生態環境

今年受疫情新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的引發，世界各地市民開始重視社區健康和空氣質量。深圳作為大灣區的重點城市，隱藏著一塊寶地—坪山。坪山位於深圳東部，擁有生態資源優勢，是現時宜居的健康城區。兆邦基集團與立橋金融集團日前成功舉辦了「東進深圳坪山區」的大灣區房地產投資攻略研討會。當日座談會榮幸邀請了身兼坪山規劃建設專家智庫成員的香港大學建築系賈思教授全面為觀眾分析了坪山碧湖春天花園項目在健康人居方面的價值。而嘉賓中國工程院李焯芬院士當日則從宜居宜業宜遊的角度，剖析了在大灣區置業首選深圳坪山。他更表示港企建築在質量監控上有嚴格管理，能增加投資者的信心。



半邊山水半邊城 縱享生態盛景



賈教授分享坪山馬巒山郊野公園的空氣負離子濃度為3044.72個/ cm³，達到國家森林級別最高水平I級(即 >3000個/ cm³)。由兆邦基集團與立橋金融集團聯合投資管理的深圳坪山碧湖春天花園項目就座落於馬巒山郊野公園旁，其居住區負離子濃度（975-1193個/ cm³）已達到國家森林級別標準中上級“鄉村田野”（450-2000個/ cm³）。而在近年市民關心的PM2.5濃度，其項目測試結果(5.84-10.16 µg/m3)更是遠低於深圳平均水平（39.6 µg/m3），遠低於國家規範的最低限值(15 µg/m3)。作為人居新地，可享天然城市綠肺，是退休居住之選。







健康社區規劃 現代人居住新美學



精工大城碧湖春天花園項目總建築面積約42萬平方米，園林面積約6萬平方米，由14棟住宅和商業組成，2期北花園規劃為4棟住宅。本次推售572套單位，面積由約72平方米兩房戶型至約131平方米四房戶型，預計2023年中精裝交樓。



從城市設計層面出發，打造社區景觀體系。大圍合式佈局設計，讓社區住戶都最大限度南向日照，保證採光充足。社區內自帶大尺度中央園林、內景觀會客廳、親子樂園、康體樂園、恆溫分齡泳池、四季花園、老年日間照料中心等，全方位照顧到業主所需。賈教授評價碧湖春天花園將成為深圳最為健康的社區之一。項目旁邊就是東部華僑城，方便住戶假日打卡閒逛，享受生活。



坪山碧湖春天花園是一個擁有新鮮空氣，陽光綠地，健康生態的理想居住環境。項目周邊有坪山高鐵站；有14號線(2022年通車)、16號線(預計2023年通車)、19號線(規劃中)三地鐵；南坪三期、坪鹽通道、東部過境高速、外環高速四條快速幹道；多維交通，暢達全城，只需60分鐘車程到達香港，是港人自住度假的好選擇。首期只需80萬人民幣起，港人最高七成按揭。



另外，位於深圳光明區的優質住宅物業兆邦基端慧苑即將發售，項目緊連建設中的13號線地鐵口，從高鐵光明站到香港西九龍站僅約半小時，走高速更可全程無紅綠燈直達福田中心，住戶無論外出工作或下班回家，從不用考慮會否堵車。項目附近學校林立，住在這裡，每天可與小孩邊散步邊上學，寫意生活就是這樣簡單。



碧湖春天花園 · 香港推介會



地點：上環信德中心招商局大廈1113室



時間： 逢星期六 、日 下午12時至6時



歡迎致電3170 0889或3150 7688諮詢



