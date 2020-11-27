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﻿美股中段跌173點

2020-11-27 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二九八七二點，跌一百七十三點；納指則報一二○九四點，升五十七點。

　　紐約期金報每盎司一千八百零七點九美元，升二點四美元；紐約期油則報每桶四十四點八八美元，跌零點八三美元。
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