股票賺錢曾分與于文鳳 周星馳：畀女友好正常

遭前女友于文鳳追討七千萬投資佣金的周星馳，昨供稱○七年與于文鳳分享七萬元股票報酬，猶如「同女朋友賺咗錢，分啲畀佢，好正常 。」至於于文鳳一○年三月提出分手，周星馳稱，他同年七月從雜誌才知悉二人正式分手。



代表于文鳳的資深大律師袁國強指，周星馳○二年八月至○四年三月易手旺角先施大廈物業，賺取一千三百萬，為何沒有與于文鳳分享一成佣金。周星馳解釋：「分成大部份都係佢提出，可能佢無提出，所以無畀到 。」袁大狀又問：「點解要佢提出」，周回應：「首先，呢個（○二年底的口頭應許）係一個講法、一個心意，可能個陣好忙，有其他嘢做，有咁嘅諗法如果大家講起就做，可能個排忙唔記得咗。」根據于文鳳說法，周星馳在○二年聖誕節以電話和短訊，承諾分享一成佣金給她。因為買入先施大廈時，並未有佣金協定，故她不獲分成。周星馳否認說法：「我同佢響聖誕節無任何Commitment。」



普樂道買賣曾簽分成協議



至於涉及○九年山頂普樂道十六號投資買賣，于文鳳當時向周星馳索取一千四百萬，由於雙方就分成計算方式有分歧。袁大狀質疑，既然周星馳不同意對方的看法，但為何他又簽下了普樂道十六號的分成協議，而協議上更訂明分成是「佣金」性質。



周星馳與于文鳳分手後，於一一年四月仍與她分享尖沙咀GI Mall物業股權。惟袁大狀質疑他早前已在證人誓章中指他和于文鳳一○年三月結束情侶關係。周星馳澄清，分手是指不再是朋友的關係。他憶述，一○年三月是于文鳳提出分手，同年七月從報章雜誌才知悉對方有新戀情。



