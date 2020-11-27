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大狀質疑周短期集資投「天比高」能力

2020-11-27 列印
■「天比高」項目是周星馳最大金額投資，也是他第一次競投地皮發展興建豪宅。
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　　資深大律師袁國強盤問周星馳，提出○四年四月投資 「天比高」項目是周星馳最大金額投資，也是他第一次競投地皮發展興建豪宅。周星馳同意。他憶述當年入標後，賣家提示要提高價錢，他才找于文鳳商量。他否認是于文鳳為他事前作預備工夫才入標。

　　袁大狀質疑，倘若只靠周星馳「接工作」便可以融資集資，短時間內籌得三億元也是很困難的。周星馳回應：「我完全無考慮過呢個可能性，因為做Auction（拍賣），一定係能力範圍以內，做到先會畀，所以無擔心過。」他補充：「如果物業有價值，毋須擔心找合作夥伴。係呢方面我對自己好有信心，而于小姐也十分支持我。」

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