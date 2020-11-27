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「美人計」搶劫案拘三疑犯

2020-11-27 列印
　　警方搗破利用美人計串謀行劫及禁錮集團。警方表示，一名三十七歲男子報稱早前透過一個交友程式認識一名女子，相約對方本月二十二日晚上到旺角區用膳，其後女方聲稱酒醉，要求男事主送返家。二人登上一輛的士駛至元朗區一空地後停車，其間事主被五名男子拖落車，並遭人用木棍襲擊。

　　事主更被人威嚇交出手機及提款卡，以及致電家人匯款到疑犯指定的銀行戶口，再被人拍下祼照，然後載到八仙嶺釋放，疑犯逃去。案中事主損失逾八萬六千元財物，他受輕傷及翌日報警，獲送院治理。

　　警方調查後，前日在大埔區及沙田區拘捕三名均為二十一歲的男子，涉嫌串謀非法禁錮、串謀行劫及串謀刑事恐嚇。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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