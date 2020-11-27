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港海打擊非法越境捕魚拘48人

2020-11-27 列印
　　鑑於發現近日越境非法捕魚情況有增加，水警聯同漁護署在上月至本月中，在香港水域進行打擊越境非法捕魚活動。行動中共拘捕四十八名內地人，檢獲十艘漁船及一噸漁獲；被捕人士涉嫌非法入境及捕魚，部份人已被檢控。

　　另外，漁護署早前共購入九竹遚新巡邏船執行任務，巡邏船中國製造，每艘造價二百七十一萬元，船身較原先使用的巡邏船較輕及靈活，速度亦較快，其中一艘新船昨日首天落水執勤，餘下將陸續投入服務。

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