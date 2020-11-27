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大命行山翁墮瀑布底奇蹟輕傷

2020-11-27 列印
■受傷老翁送院時清醒。
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　　大埔梧桐寨發生遠足人士墮瀑布意外，一名男子與友人行山期間，不慎失足墮瀑底大難不死。昨午二時許，六十八歲姓馮老翁偕友人到梧桐寨行山，其間步至主瀑布位置時，失重心飛墮瀑布底，幸僅頭及腳受傷，友人報警。

        據悉，救援人員到場時，事主已被救起，仍然清醒。由於現場山路崎嶇，政府飛行服務隊直升機奉召到場將傷者救起，送東區醫院搶救，治療後情況嚴重。

        去年同一地點亦發生行山人士墮瀑意外，一名二十六歲菲籍女子，在主瀑頂疑「打卡」拍照時，失足墮約三十米下瀑底死亡。

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