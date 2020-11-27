香港飛機工程公司 次輪「保就業」獲批1.65億特朗普慘敗對港的啟示

政府昨日公佈新一批第二期保就業計劃獲發資助的僱主，涉及約二千六百名僱主，工資補貼額約十六億元，承諾受薪僱員人數超過七點二萬人。當中，將於明年上半年要員工減薪的香港飛機工程有限公司（HAECO）（圖）獲批出最多資助，補貼額高達一點六五億元，涉及僱員約六千人；其次是在公司註冊處名為MHK Restaurants Limited的香港麥當勞，獲批出一點三億元，員工人數為一點二九萬人。負責飛機維修工作的港機在名單中獲批最多資助，補貼額達一點六五億元，承諾受薪僱員為六千零五十三人。翻查資料，港機本月初宣佈向逾六千名員工，提出明年上半年減薪百分之十五，明年全年要凍薪，部份員工也要參與自願減少工作計劃，但曾作出保證不會裁員。



其餘獲取較大額補貼的僱主包括周大福珠寶金行有限公司，獲發逾七千七百二十七萬元，涉及二千八百三十五員工；華僑永亨銀行有限公司獲批五千四百五十萬元，涉及一千九百六十五名員工。受疫情影響，全球航運物流減少，亞洲空運中心有限公司亦有申請第二期保就業計劃，獲批一千六百五十三萬元。 拜登已被確認當選，特朗普雖稱不會放棄，要繼續打官司，但看來他大勢已去。他留給拜登，以致整個美國的，是一個爛攤子，我們對他幾乎可蓋棺論定。他的失敗對香港有何啟示？



說美國有個爛攤子，一點也不為過。先說經濟部份，再說國際政治部份。



對港人而言，與特朗普最掛上關係的經濟政策是貿易戰，尤其是對華貿易戰。此戰結果如何？賀錦麗在選舉辯論是一語中的，直言此戰已失敗！我過去的一位老師，後來當過世界銀行副行長及國際貨幣基金第一副總裁的顧路格（Anne Krueger）教授近日撰文，亦指出以特朗普自己定下的貿易戰目標作為準則，他的失敗是徹底的。顧路格所言非虛，有數據為證。美國的一個智庫彼得遜國際經濟研究所近日發表了一個研究報告，詳列出美國貿易戰的處處不達標，只舉數例。



計算至今年九月，美國輸出到中國的產品只達計劃中的百分之五十三，比貿易戰前同比的量還低很多。特朗普最關注的大豆輸出，經季節性調整後，只達過去的百分之四十八，中國早已轉向巴西及阿根廷入口。中國過去原本願意大量購買美國高科技產品，使美國這行業十分興旺，但特朗普自己便一手把這毀了。飛機本是美國輸到中國的最大項目，但二○二○年只達到目標量的百分之十八。中國本來歡迎美國汽車，但貿易戰中，對美徵收了百分之二十五的汽車關稅，以致美國汽車輸到中國的量也少了三分一。美國對華出口大幅低於特朗普的目標，據智庫的分析，主要原因絕非疫情這麼簡單，事實上，中國從美國購買的產品是少了，但在有疫情的二○二○年，中國從世界其他地方的進口，卻是有增無減。



上述結果，對經濟學家來說，毫不意外。在貿易戰初期，我與不少同行都早已指出，用關稅作武器的貿易戰，根本不是解決美國貿赤的工具，美國人的花霍，以致儲蓄量低於投資量，才是貿赤的主因。香港當時不少不懂經濟的評論人不懂也不信經濟規律，被政治立場弄昏了頭腦，今天是否在事實面前清醒了一點？我不知道。但美國不但沒有通過多儲蓄去減少貿易赤字，其政府還大幅增加開支，以致財赤攀升，這又替美國留下巨債，成為一個巨型計時炸彈。



在國際關係上，特朗普搞「美國優先」，正是得罪人多，稱呼人少，那來多少真正朋友？按他的如意算盤，美國若面對着整個世界，她很難取勝，但面對着個別的國家，卻可以大欺小，各自擊破，所以她推動單邊主義，打破美國昔日辛苦設計的多邊主義，一個個重要的國際組織，特朗普棄之如舊履，世衞、世貿、國際貨幣基金、聯合國、巴黎協議等等，他不是退出，便是態度消極，或乾脆打壓，這叫別國政府如何不滿！但更蠢的是，他要美國退出奧巴馬一早打造的TPP（泛太平洋合作夥伴計劃），這便蝕了章給中國。TPP本是自由貿易板塊，參加者互相讓利，眾皆歡喜，且不容中國參加，主要的事美國說了算，中國會受到一些孤立。但美國的退出，卻使TPP的參與者寒了心，中國推動的RCEP今月中簽了約，中國、日本、南韓、東盟等都加入，連五眼聯盟中的澳洲、紐西蘭也不顧美國這盟主而去，這是特朗普自討外交失敗。這個RCEP也是一個自由貿易板塊，會員國的人口佔了世界的三成，GDP也佔了三成，高達二十六萬億美元，這已是全球最大的經濟板塊了。當中中國有參與設計，美國沒有。



特朗普為何一敗塗地？根本原因是他沒有能力審時度勢。美國人口只佔世界人口的百分之四點二五，GDP只佔世界總產值的百分之十五點二，以此比重，特朗普卻以為可把他的個人意志強加到整個世界上，甚麼人都要聽他的，不自量力卻要當霸主，能不自討苦吃？美國本仍有另一絕招，便是自稱其制度優越，別國都應學她，豈料疫情一來，美國社會雖有最先進科學，卻完全無法應付。在選舉中，特朗普洋相百出，選後又揚言賴死不走，怎不叫人思索這個制度怎會弄出一個這麼不堪的人當上總統？中國人民在疫後快樂指數急升至九十三（即百分之九十三的人感到快樂），哈佛的研究機構又發現，也是百分之九十三的人民十分滿意中央政府，中國的制度不同，但政府的認受性又遠高於美國這民主第一大國，特朗普難辭其咎。



我們若從這段歷史中吸取教訓，首應注意做事不能亂來，尤其是實力不夠時卻擺出唯我獨尊的態勢，是會死無葬身之地的。香港的一些年輕人也奇葩地成為特朗普的粉絲，對他的蠻不講理也照單全收，客觀事實則不懂，不想去掌握也不理會，前些時還在宣揚「支爆論」，及以為己方在立法會搗亂會全勝。今天中國已是第一個在疫情中復甦的大國，歐美卻仍在苦海中掙扎，反對派對香港議會已暫告失去影響力。現實與預期落差這麼大，香港的年輕人實應重新思考，自己分析世界的方法是否完全走錯了路？



