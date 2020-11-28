屯院及瑪嘉烈現初步確診 養和小型疫爆護士病人中招

本港新冠肺炎確診個案突破六千宗，昨天新增九十二宗個案，為爆發第四波疫情以來新高。公私營醫院相繼有個案，衞生防護中心指養和醫院出現小型爆發，一名末期癌症女病人疑被探病家人傳染後初步確診，之後離世，兩名協助急救的醫護亦初步確診；有專家指醫院的感染控制已接近做到「滴水不漏」，但「外面帶病毒入嚟真係無辦法」，院方會再收緊探訪安排。瑪嘉烈醫院及屯門醫院分別有兒科護士及骨科病人初步確診。



九十二宗新增個案中，八十九宗為本地感染，當中十七宗源頭不明，歌舞群組再多五十八人確診，累計三百六十七宗，另有六十多宗初步確診。養和醫院一名七十七歲女病人自八月中旬因末期癌症留院，住在三十三樓單人房，其間曾有三名家人經常探望。她於本月二十五起發燒，翌日氣促，當晚初步確診，在等候測試結果期間心臟病發死亡。



養和女病人不治 疑探病家屬傳染



該名女病人心臟病發時，有五位醫護為其急救，其中一名護士及同層一名管房初步確診。政府專家顧問袁國勇昨日視察養和後表示，死者患有末期癌症，免疫力低，懷疑其中一名探病家人將病毒傳給她，以致院內再有兩名醫護受感染，另有三十三名醫護檢疫，他懷疑死者家人曾接觸歌舞群組。同層有十三名病人住在獨立病房須檢疫，袁相信他們受交叉感染機會低，但不排除再有其他病人或醫護人員受感染。



袁國勇指院方為她進行心肺復甦，醫護或趕不及戴上N95口罩，認為事件是無辦法避免。他指死者生前有使用霧化藥物，亦有可能在接受急救前已對他人有感染風險。



17宗無源頭 諸聖中學停課



養和醫院指未來三日會為全院三千二百名員工進行病毒抗原測試，並進一步收緊訪客安排，限制每名病人只可登記三名親友探訪，要求所有登記訪客每三天要進行測試，而病房的每次只許一人探訪。



同時，瑪嘉烈醫院一名兒科護士初步確診，該護士近日沒有照顧過確診病人，但周三曾帶子女學琴，其間曾無戴口罩，該教琴老師其後確診。醫管局相信該護士非在院內感染，四名嬰兒病人以一名同事要檢疫，相關病房暫停接收新症。另外，屯門醫院一名骨科病人前天經急症室入院，入院篩查時發現初步確診，同病格有五名病人。至於十七宗源頭不明個案，包括旺角聖公會諸聖中學一名十四歲男學生，諸聖中學要暫停面授課堂十四天。