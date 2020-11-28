庭上指利潤分紅是獎勵女友 周星馳披露豪宅買家喜清水樓

遭前女友于文鳳入稟追討逾七千萬投資佣金的周星馳，昨日在高等法院完成作供。他重申，一成的利潤分成並非應承，而是獎勵女朋友。周星馳亦分享了個人的投資房地產心得，指豪宅買家傾向喜歡「清水樓」。



曾打算每月55萬租出「天比高」



根據原告說法，于文鳳曾按周星馳指示向滙豐申請借貸，他曾打算以月租五十五萬出租「天比高」十二號豪宅作為申請的後備方案，她又指如果周星馳不打算出租物業，她不會有此申請。周星馳一概否認。袁國強資深大律師提出，一一年曾抵押其中一間私人公司，惟周星馳稱忘記了有關文件。



至於周星馳裝修粉飾「天比高」十二號豪宅，是作自用抑或是作提升投資價值。周星馳分享他的投資房地產心得，指豪宅買家傾向喜歡「清水樓」，因為：「愈貴重的豪宅，啲客愈希望按自己意願裝修。」袁大狀質疑，周星馳以名人身份，由自己設計裝修單位可作賣點，周星馳否認：「我唔認同 。」袁大狀質疑，周星馳○九年已陸續用十二號屋招呼朋友，故○九年十二號屋前已裝修好，並非一一年初才完成裝潢。周星馳回應：「間屋咁多地方，所以唔一定裝好晒。」袁續問：「其實你一○年已搬入去住？」周星馳稱他不能「百分之百肯定」。他又透露現時家人並非住在十二號屋，因為最近又裝修。



其後周星馳接受代表自己的文本立大律師覆問，文指出有關對于文鳳的承諾，是否只限於對方「有份幫手」項目，周坦言：「既然是作為獎勵女朋友，就唔會講幫唔幫到， 我唔記得有無講過。」至於範圍是否只包括物業分成，周稱：「我嘅理解係所有賺倒錢嘅一成。」



