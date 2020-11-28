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染疫5000元津貼接受申請

2020-11-28 列印
　　社署即日起，接受本地確診新冠肺炎的合資格香港居民申請一筆過五千元恩恤現金津貼。申請人須獲衞生署確認在本月二十二日或以後在本地感染的香港居民；及現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療而面對經濟困難。

        申請人無須接受特定的經濟審查，但必須聲明他們符合上述資格並就其目前的就業狀況提供基本資料。社署會評核相關申請，並會按需要向有關政府部門、醫院管理局及或申請人的僱主核查相關資料。申請人可自行提出申請，或委任醫務社工、親屬或代理人代為處理申請事宜。如申請人未能在接受治療期間完成申請，亦可在康復出院後盡快遞交有關申請。

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