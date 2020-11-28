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通識科加內地考察惹議 楊潤雄強調無得迫

2020-11-28 列印
通識科加內地考察惹議 楊潤雄強調無得迫
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　　政府計劃改革高中通識科，除了替科目改名、課時減半，及公開試只設「及格」與「不及格」外，亦加入到內地考察活動。教育局局長楊潤雄（圖）指讓同學到內地考察可增廣見聞，但不能強迫，「唔通搵人捉佢上去咩」。他認為本港發展長遠要融入粵港澳大灣區，質疑家長若對子女返回內地抱抗拒態度，對學生長遠的發展是否好事。

　　楊潤雄指《基本法》給予香港居民有出入境自由，不能強迫學生去內地，考察不會計入公開試分數，至於學生不參與考察會否影響校內成績，則交由校方決定。被問及或有學生之前曾參與社會運動，到內地須否預先審核，他指學生個人能否入境內地，日後若遇到實際情況時，學校可和局方商量。

　　刪減通識科課時對整體教師數目不會有改變，楊潤雄說明白任何教改都會對教師有影響，當局會為受影響的教師，提供協助及適當培訓。

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