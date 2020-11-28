羅致光：劃一假期立法工作 盼今個立法年度完成

羅致光說《施政報告》提出，當局將考慮在公營房屋項目預留約百分之五總樓面面積用作社福用途，尤其用作安老院舍，形容該計劃有助大大紓緩長遠用地需要，當局日後將商討落實細節，強調措施不影響可興建住宅單位數目；而未來五年落實的資助房屋未必涵蓋在計劃中。
此外，延長法定產假四周的修訂條例將於下月十一日生效，僱主可向政府報銷申領發還已支付的新增薪酬。
本港新冠肺炎確診個案突破六千宗，昨天新增九十二宗個案，為爆發第四波疫情以來新高。公私營醫院相繼有個案，衞生防護中心指養和醫院出現小型爆發，一名末期癌症女病人疑被探病家人傳染後初步確診，之後離世，兩名協...
2020-11-28
台灣因開放美豬問題而鬧哄哄，昨日行政院長蘇貞昌進行《施政報告》時再受國民黨杯葛。 期間更爆發推擠，有人傾倒「豬下水」抗議，有議員扭打在一起，並互掉雜物等。現場「豬下水」橫飛，蘇貞昌在民進黨立委保護下宣讀了四分鐘的《施政報告》，並最少十三度嘗試上台。 台灣民眾黨立委邱臣遠建議行政院成立「萊豬專案小組」以嚴格稽查，對此蘇貞昌表示「有個小組來運作進行，好」。
2020-11-28
美國總統交接有新進展，總統特朗普周四首次表明，若選舉人團都投票給民主黨的拜登時，他便會離開白宮；他更表示由於選舉有大規模舞弊，承認自己在今次大選中落敗是「一件難事」，不過，他亦表示可供他扭轉局勢的時間...
2020-11-28
恒地旗下的短期樓花單幢盤尖沙咀本木，主打迷你戶型，單位面積由233方呎起，項目連日來合共公佈86伙價單，並於昨日（27日）推出其中68伙作首輪開售。截至昨晚10時45分已獲認購60伙，佔可供發售單位8...
2020-11-28
美股感恩節周四休市，昨日亦只有半日市，港股期結日反覆向好，恒指低開60點後，一度突破二萬七大關，惟再度未能企穩，最終收報26894點，升75點，大市成交金額1127億元。港股錄得六連升，全周則累漲44...
2020-11-28
利物浦雖然在周三歐聯主場淨吞阿特蘭大兩蛋，但翼鋒穆罕默德沙拿於該仗克服新冠肺炎復出，是球隊近期少有的好消息。再者紅軍隊長佐敦軒達臣亦已傷瘉，沙拿和新援迪亞高祖達默契日漸成熟，該隊今晚英超勢可作客擊敗白禮頓，客勝去馬。（Now621、4k 611台今晚8:30直播） 穆罕默德沙拿在上個國際賽期確診新冠肺炎，事隔近半個月終在周三歐聯復出，正選披甲踢了六十五分鐘才被換出。儘管紅軍最後淨吞阿特蘭大兩蛋，這名廿八歲翼鋒亦表現平平，但領隊高普仍滿意道：「我們上仗沒有新的傷兵出現，值得豎起大拇指。」 白禮頓變地頭蟲 此子回歸經過熱身後，可望再與今夏由狼隊來投的鋒將迪亞高祖達擦出火花。兩人...
2020-11-28
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
Stephy（鄧麗欣）相隔17年最近再拍劇，在ViuTV新劇《男排女將》飾演男排教練「蔣家瑜」，曾是香港青年排球隊隊員的她，不違言因愛排球而接拍，但亦因而覺得特別有壓力和期待，不過拍攝過程同一班後生仔...
2020-11-28
大家戴着口罩去看藝術節，在沒看藝術品之前，已經看到許多像藝術品一樣的口罩。 各種各樣的花式和圖案，在一張張臉上爭艷鬥麗，這也是經過了一年疫情之後的進化。記得在年初，口罩還是供應緊張產品，香港人全世界去搜羅口罩，我去布吉島旅行，還沒好好享受陽光海灘，已經一家家藥房去搜括。那時候口罩不是藍色就是黑色，簡單之極。後來有德國朋友報信，說買得到口罩，但口罩上印了許多卡通狗，彩色繽紛，很另類。我聽了大喜，馬上訂了一批回來，然後戴了上街，在一片不是藍就是黑的口罩叢中，一臉卡通狗，令人眼前一亮，着實出了不少風頭。其實跟今天的許多花俏口罩相比，那批卡通狗其實很普通，但總算是進化的第一步。 如...
2020-11-28
十二月一日星期二早上八時，將增設一組不多於十匹馬參加的一千米草地試閘，以便獲選角逐浪琴表香港國際賽事的馬匹進行備戰。 試閘名額將優先分配予浪琴表香港國際賽事獲選參賽馬匹，其次是評分較高馬匹。 馬場浮世繪
2020-11-28