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羅致光：劃一假期立法工作 盼今個立法年度完成

2020-11-28 列印
　　勞工及福利局局長羅致光昨日指取消強積金對沖方案有部份已完成，如將安排簡化，可於明年年底提交立法會，預料能在二○二二年七月前完成。他又指，政府計劃就「勞工假」與「銀行假」劃一立法，希望今個立法年度能夠完成。

　　羅致光說《施政報告》提出，當局將考慮在公營房屋項目預留約百分之五總樓面面積用作社福用途，尤其用作安老院舍，形容該計劃有助大大紓緩長遠用地需要，當局日後將商討落實細節，強調措施不影響可興建住宅單位數目；而未來五年落實的資助房屋未必涵蓋在計劃中。

　　此外，延長法定產假四周的修訂條例將於下月十一日生效，僱主可向政府報銷申領發還已支付的新增薪酬。

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