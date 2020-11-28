林鄭批區議員「吵鬧」 研公職人員受《國安法》約制

無銀行戶口 現金出糧
另外，林鄭月娥接受《HKIBC》訪問時，透露即使貴為特首，亦沒有銀行提供服務，她現時無戶口，政府以現金支薪，每日購物亦用現金付款。
本港新冠肺炎確診個案突破六千宗，昨天新增九十二宗個案，為爆發第四波疫情以來新高。公私營醫院相繼有個案，衞生防護中心指養和醫院出現小型爆發，一名末期癌症女病人疑被探病家人傳染後初步確診，之後離世，兩名協...
2020-11-28
台灣因開放美豬問題而鬧哄哄，昨日行政院長蘇貞昌進行《施政報告》時再受國民黨杯葛。 期間更爆發推擠，有人傾倒「豬下水」抗議，有議員扭打在一起，並互掉雜物等。現場「豬下水」橫飛，蘇貞昌在民進黨立委保護下宣讀了四分鐘的《施政報告》，並最少十三度嘗試上台。 台灣民眾黨立委邱臣遠建議行政院成立「萊豬專案小組」以嚴格稽查，對此蘇貞昌表示「有個小組來運作進行，好」。
2020-11-28
美國總統交接有新進展，總統特朗普周四首次表明，若選舉人團都投票給民主黨的拜登時，他便會離開白宮；他更表示由於選舉有大規模舞弊，承認自己在今次大選中落敗是「一件難事」，不過，他亦表示可供他扭轉局勢的時間...
2020-11-28
恒地旗下的短期樓花單幢盤尖沙咀本木，主打迷你戶型，單位面積由233方呎起，項目連日來合共公佈86伙價單，並於昨日（27日）推出其中68伙作首輪開售。截至昨晚10時45分已獲認購60伙，佔可供發售單位8...
2020-11-28
美股感恩節周四休市，昨日亦只有半日市，港股期結日反覆向好，恒指低開60點後，一度突破二萬七大關，惟再度未能企穩，最終收報26894點，升75點，大市成交金額1127億元。港股錄得六連升，全周則累漲44...
2020-11-28
利物浦雖然在周三歐聯主場淨吞阿特蘭大兩蛋，但翼鋒穆罕默德沙拿於該仗克服新冠肺炎復出，是球隊近期少有的好消息。再者紅軍隊長佐敦軒達臣亦已傷瘉，沙拿和新援迪亞高祖達默契日漸成熟，該隊今晚英超勢可作客擊敗白禮頓，客勝去馬。（Now621、4k 611台今晚8:30直播） 穆罕默德沙拿在上個國際賽期確診新冠肺炎，事隔近半個月終在周三歐聯復出，正選披甲踢了六十五分鐘才被換出。儘管紅軍最後淨吞阿特蘭大兩蛋，這名廿八歲翼鋒亦表現平平，但領隊高普仍滿意道：「我們上仗沒有新的傷兵出現，值得豎起大拇指。」 白禮頓變地頭蟲 此子回歸經過熱身後，可望再與今夏由狼隊來投的鋒將迪亞高祖達擦出火花。兩人...
2020-11-28
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
Stephy（鄧麗欣）相隔17年最近再拍劇，在ViuTV新劇《男排女將》飾演男排教練「蔣家瑜」，曾是香港青年排球隊隊員的她，不違言因愛排球而接拍，但亦因而覺得特別有壓力和期待，不過拍攝過程同一班後生仔...
2020-11-28
大家戴着口罩去看藝術節，在沒看藝術品之前，已經看到許多像藝術品一樣的口罩。 各種各樣的花式和圖案，在一張張臉上爭艷鬥麗，這也是經過了一年疫情之後的進化。記得在年初，口罩還是供應緊張產品，香港人全世界去搜羅口罩，我去布吉島旅行，還沒好好享受陽光海灘，已經一家家藥房去搜括。那時候口罩不是藍色就是黑色，簡單之極。後來有德國朋友報信，說買得到口罩，但口罩上印了許多卡通狗，彩色繽紛，很另類。我聽了大喜，馬上訂了一批回來，然後戴了上街，在一片不是藍就是黑的口罩叢中，一臉卡通狗，令人眼前一亮，着實出了不少風頭。其實跟今天的許多花俏口罩相比，那批卡通狗其實很普通，但總算是進化的第一步。 如...
2020-11-28
十二月一日星期二早上八時，將增設一組不多於十匹馬參加的一千米草地試閘，以便獲選角逐浪琴表香港國際賽事的馬匹進行備戰。 試閘名額將優先分配予浪琴表香港國際賽事獲選參賽馬匹，其次是評分較高馬匹。 馬場浮世繪
2020-11-28