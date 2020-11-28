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林鄭批區議員「吵鬧」 研公職人員受《國安法》約制

2020-11-28 列印
　　特首林鄭月娥接受有線新聞專訪，提到民主派主導的區議會過去一年「吵吵鬧鬧」，令官員及公務員不知如何與區議會討論地區事務，令區議會偏離《基本法》之中的地區組織功能及市民期望，她指正想方法令區議會回復正常。林鄭提及《港區國安法》第六條，指正研究哪些公職人員須受《港區國安法》約制，要宣誓擁護《基本法》及效忠特區。

無銀行戶口 現金出糧

　　另外，林鄭月娥接受《HKIBC》訪問時，透露即使貴為特首，亦沒有銀行提供服務，她現時無戶口，政府以現金支薪，每日購物亦用現金付款。
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