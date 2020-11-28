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黃偉綸：明日大嶼預算六千億元

2020-11-28 列印
　　立法會財委會昨日舉行會議，審議涉及五點五億元的「明日大嶼」前期研究撥款，會上多名建制派議員關注項目會否出現延誤，昨晚仍未就撥款表決。發展局局長黄偉綸透露，在六千多億的初步填海成本預算中，近四成半將用作興建策略性幹道及鐵路。

　　黄偉綸指局方會在前期研究中進行各項評估，包括財務、環境及交通等，預計需時三年半，期間將諮詢公眾，獲得數據後作最終決定。他希望在二〇二七年開始填海工程，預計二○三○年提供第一批土地，二○三四年可以入伙，並可進行商業活動。工業界議員吳永嘉關注政府有何方法追回計劃進度；新民黨議員葉劉淑儀則質疑局方設定的時間表過度樂觀。

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