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32歲女遭男友斬傷送院

2020-11-28 列印
32歲女遭男友斬傷送院
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　　上水天平山村發生斬人血案，昨午近五時，一名三十二歲女子與其同居男子，在住所內疑因感情問題爭執，女事主疑收執物品離開時，有人情緒激動，拿起一把長約三十厘米利刀襲擊女事主，她不及走避頭、頸及手腳中刀受傷。

　　傷者負傷突圍逃至百米外的一個燒烤場求救及報警。消息稱，救護員到場時，傷者已開始昏迷，經急救後獲送院搶救（圖）。

　　警方接報場，調查後以涉嫌傷人，拘捕傷者的三十三歲同居男友帶署調查。現場消息指，全身染血的女事主，曾向燒烤場職員聲稱被同居男友斬傷。

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