兩青年認毀港鐵幕門 須賠償261萬維修費

兩名被告，二十一歲侍應盧智聰（見圖）與報稱無業的二十四歲林俊，被控去年十月八日非法入侵港鐵將軍澳站，意圖非法損壞該建築物及站內任何東西。案情指港府去年十月初訂立緊急《禁蒙面法》後，多個港鐵站遭人破壞，將軍澳站案發前數日一直關閉。
閉路電視拍到兩名被告於十月八日零時十三分，持鐵筆和鐵錘闖入港鐵將軍澳站內，次被告林俊用鐵筆打碎月台幕門，兩人又先後將兩把鐵梯和鐵錘投下兩邊月台路軌。警員隨後當場制服兩人。港鐵事後報稱十四道幕門被打碎，四道幕門有刮痕，維修費合共逾二百六十一萬。
官：參考暴動案判刑
辯方求情指任職餐飲侍應的首被告盧智聰與父母姐姐同住，為一家經濟支柱，每月一萬五千五百元收入中，會交七千八百元作家用，每月亦捐款近一千元到國際慈幼會和聯合國難民處，形容盧為人善良正直，樂於助人，希望能判處盧進入勞教中心。
辯方再為次被告林俊求情指，知道林案中行為不可理喻，為明顯破壞者。林自幼在單親家庭成長，缺乏照顧，成績長期差劣下自卑不合群，逐漸罹患躁鬱症、焦慮症和適應障礙。
練官明言本案發生於暴力社運，非一般偷竊洩憤，應參考暴動案例判刑，難以一般兩年半為量刑起點，並將向被告下達賠償令。辯方反駁指站內封閉並無市民，沒有人受到驚嚇，故不應參考暴動案例。