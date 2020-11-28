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長毛入獄遭剪髮終極上訴得直

2020-11-28 列印
長毛入獄遭剪髮終極上訴得直
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　　「長毛」梁國雄（見圖）六年前在囚期間被迫剪短頭髮，他質疑懲教署規定歧視男囚犯提出司法覆核，早前被上訴庭推翻。「長毛」早前向終審法院提「終極上訴」，由終院首席法官馬道立、常任法官李義和霍兆剛、非常任法官陳兆愷和郝廉思審理。終院昨早頒佈書面判詞，一致裁定「長毛」上訴得直。

　　「長毛」指，「（懲教署常規令）性別歧視好明顯，對於判決贏咗我覺得係應該」。

　　梁國雄於二○一四年入獄時被剪去標誌性長髮。他認為女性囚犯不必剪短頭髮，於是投訴懲教署歧視男囚犯。原訟庭於二○一七年裁定梁國雄勝訴，判懲教署歧視，翌年被上訴庭推翻。梁國雄再終極上訴，昨日終院裁定長毛上訴得直。

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