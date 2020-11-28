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內地女涉電騙被捕 稱被迫當騙徒「助手」

2020-11-28 列印
　　警方拘捕一名涉電騙案內地女子，揭發「騙中騙」案。警方指，一名二十六歲姓黃女子，本月十四日報警指收到聲稱速遞公司職員來電，其後被轉駁至自稱為內地執法人員的騙徒，對方指事主涉及一宗跨境洗黑錢案，並訛稱需安排一名「助手」到受害女子住所會面及資產審查；女事主其後發現戶口損失約六十萬元。

　　警方前日在將軍澳區拘捕涉案二十四歲內地女子時，她聲稱亦是受害人，指今年七月同遇電騙損失約二百萬元。其後更被騙徒指使要求她擔任「助手」，協助接觸其他三名受害人，以證明自己清白。四宗騙案共涉及港幣五百二十九萬元。消息稱，被捕內地女「助手」，一度入住姓黃女事主港島住所數天，聲稱進行監視。
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