單日115確診 四個月新高 三名牌食肆爆疫 顧客員工須強檢

本港昨天新增一百一十五宗新冠肺炎確診，個案數字近四個月以來再度「破百」，當中二十四宗源頭不明。港島區有三間餐廳共計十多名員工及顧客染疫，政府要求本月十五日或之後曾到訪有關餐廳的市民，接受強制病毒檢測，包括米芝蓮三星意大利餐廳「81/2 Otto e Mezzo BOMBANA」，是首次引用法例要求食客強檢。衞生防護中心指今波疫情較第三波嚴峻，呼籲「大家要返屋企，盡量少啲去街。」



新增個案一百一十五宗，當中一百零九宗為本地感染，當中二十四宗源頭不明，歌舞群組再多六十二人染疫，累計至四百七十九宗，另有五十多宗初步確診。港島區有三間餐廳共有十多名員工及食客染疫，分別為灣仔高檔順德菜館「星月居」、被稱為「名人飯堂」的中環米芝蓮三星意大利餐廳「81/2 Otto e Mezzo BOMBANA」，以及上環老牌客家菜館「泉章居」。食衞局已發出公告，要求本月十五日至二十九日曾到訪有關餐廳的人士，周四或之前接受強制檢測。



涉及米芝蓮三星餐廳



「81/2 Otto e Mezzo BOMBANA」在港甚具名氣，連續多年奪得米芝蓮三星，吸引不少名人光顧；餐廳的創辦人Umberto Bombana昨天指出，餐廳早前已進行徹底消毒及清潔，認為保持正能量，才能克服問題。他稱，餐廳一名廚師確診，另一名職員初步確診，已安排所有同事接受檢測，他與其他同事檢測結果呈陰性，會繼續反覆進行檢測，餐廳休業期間已進行徹底消毒及清潔。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉及三間餐廳的確診者包括侍應、廚師、清潔員工及食客，相信環境有傳播，難以分辨源頭，食客亦未必是同一日到餐廳，可能已有一段傳播期。



兩院舍錄新症



同時，筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍有一名員工確診，並有一名宿友初步確診，約五十名宿友及員工須撤離檢疫。張竹君指出，相關宿友為有特別需要人士，不容易戴口罩；員工及宿友同時染病，傳播範圍可能較廣。大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭老人院亦有一名照顧員初步確診，全院須接受檢測。



其他新確診者中，包括一名半山聖嘉勒小學學生，該校要停課十四天，師生要檢測。該學生有一名家人就讀聖保羅男女中學，該校要暫時停課。另有一名確診者的緊密接觸者就讀荔景祖堯天主教小學，該校亦暫時停課。



九巴車長染疫



九巴表示，一名車長確診，他上周六已休假。他休假前曾經駕駛43X、80M、85、85X、286M及289K路線。九巴稱，已安排相關巴士、車站及車廠設施進行徹底清潔及消毒。



馬會周三起關投注站



另外，馬會稱，因應疫情最新發展，周三起暫時關閉所有場外投注處，直至另行通知。



