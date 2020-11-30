專家倡收緊防疫 飲食業憂年尾旺季破滅

稻苗學會會長黃傑龍回應本報指出，相信大部份食肆已做足防疫措施，又以店內的「換氣系統」為例，指政府要求每小時換氣五次以上，現時大部份食肆均超過六次。他又形容，食肆一直很被動，若政府決定收緊防疫措施亦只能接受，「每次政府都係臨急做決定，基本唔同業界商量。」業界須配合抗疫，但政府不能只針對食肆，「你就算閂咗食肆，啲人都會去其他地方聚會。」
香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，下月原本是餐飲業傳統旺季，若再收緊措施，等同對業界「宣判死刑」，預期餐飲業整體生意額會錄得五至六成跌幅，涉及逾六十億元生意。
本港昨天新增一百一十五宗新冠肺炎確診，個案數字近四個月以來再度「破百」，當中二十四宗源頭不明。港島區有三間餐廳共計十多名員工及顧客染疫，政府要求本月十五日或之後曾到訪有關餐廳的市民，接受強制病毒檢測，...
2020-11-30
新冠肺炎病毒影響全球的活動，「網絡問診」在中國隨之冒起。河南民權縣警方近日接報一宗「網絡問診」的詐騙事故，已拘捕一百九十人歸案，受害者多達十萬人，涉案資金更達數億元。 開方藥動輒索數千 據新華社報道...
2020-11-30
法國反警暴示威持續，周六全國各地有超過十三萬人上街，反對禁止惡意透過影像或照片披露警員樣貌的新安全法，認為會損害新聞自及縱容警暴。巴黎示威期間有人縱火燒車及擲石，警方要施放催淚彈及水炮驅散，拘捕至少四...
2020-11-30
恒地旗下的短期樓花單幢盤尖沙咀本木，主打迷你戶型，單位面積由233方呎起，項目連日來合共公佈86伙價單，並於昨日（27日）推出其中68伙作首輪開售。截至昨晚10時45分已獲認購60伙，佔可供發售單位8...
2020-11-28
本港第四波新冠疫情爆發，限聚措施再度收緊，惟港股上周一連數日造好，一度重返二萬七大關，有市場人士分析，疫情爆發不是新鮮事，現時市場更關注疫苗進度，以及憧憬疫後經濟復甦，認為最壞時間已過，預計港股本周會...
2020-11-30
阿士東維拉狀態下滑，上場英超還有中場巴克里受傷，無緣今晚聯賽作客韋斯咸，叫領隊甸史密夫頭痛不已。鐵錘幫近況較佳，但翼鋒耶莫蘭高繼續因新冠肺炎缺陣而鋒力欠銳，故和局可博。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 上輪英超主場被白禮頓2:1擊敗外，巴克里大腿肌腱受傷要休戰兩至三周，甸史密夫坦言影響甚大：「我沒有可取代他的人選。」連同該仗，維拉自去月底第四輪英超僅一勝三負，致命傷是防守不濟，期間總共失掉九球之多，故今晚一戰恐無力反客為主。 韋斯咸回春似虛火 鐵錘幫經過連續三場英超兩和一負低潮後，最近連贏富咸和錫菲聯，近況似較維拉出色，惟富咸和錫菲聯本輪前包辦積分榜最後兩位，而且韋...
2020-11-30
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
三年前，蔡思貝憑《踩過界》哨牙「癲姐」一角擸走「最喜愛女角色」成功上位，最近播出嘅《踩過界II》中蔡思貝仍然為王浩信默默付出，又會同張振朗上演激烈牀戰。思貝有感而發，表示入行後遇到好多貴人，包括好朋友...
2020-11-30
第四波疫情處於高發期，昨天錄得一百一十五宗確診個案，是自八月初之後再次破百，令人擔心的是，除了掀起這一波疫情的跳舞群組仍在持續擴大之外，昨天中上環和灣仔三間食店同時有職員和客人中招，另外有兩間院舍出現染疫個案，反映社區存在不少隱形的病毒傳播鏈。然而，當局針對食店和院舍的抗疫舉措，竟不一致，未能做到大刀闊斧，唯恐又一次手尾長。 當局在兩間院舍出現疫情後，強制整個院舍界別的員工，不論正職或兼職，必須在下月十四日前提交檢測結果，原因是他們服務的受眾，未能自理，未必戴好口罩，屬高危人士，故需要保護。然而，當局因應上述三間食肆有較多職員和客人染疫，只強制相關的員工隔離兼強檢，並要求到...
2020-11-30
無論信唔信，人有三衰六旺，總會發生一些事情，令人無法反駁，搬出甚麼「人定勝天」、「事在人為」等，硬拗而已。 玩馬縱係娛樂，玩得就無人想輸，卻總會碰到有手風欠順的日子。我們玩馬，練馬師練馬，騎師騎馬，都不過是人，一樣會有手風順、手風唔順的時候。不想用陰謀論作為硬拗藉口，你可以唔信，反正我信就可以。再者我手寫我心，只會寫自己相信的，身為馬迷有得揀，可以決定買定唔買，無人逼到你。馬迷大部份都係個體戶，根本無長線可言，一定係短炒。 投注之前，計馬、計騎練，不時更要計埋自己。買親某某人多數輸，就當無得解，點可以唔避？尤其係練馬師，個幾兩個月無馬贏是好平常，跟唔貼不打緊，投注之前，睇睇...
2020-11-30