專家倡收緊防疫 飲食業憂年尾旺季破滅

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌因應疫情惡化，已向政府建議收緊社交距離措施，包括食肆提早至晚上十時停業，公務員在家工作、暫停卡拉OK及演唱會等。他指源頭不明個案佔極大比例，反映社會有廣泛隱形傳播鏈，若不立即收緊措施，預計第四波爆發或延續至聖誕節及新年。



稻苗學會會長黃傑龍回應本報指出，相信大部份食肆已做足防疫措施，又以店內的「換氣系統」為例，指政府要求每小時換氣五次以上，現時大部份食肆均超過六次。他又形容，食肆一直很被動，若政府決定收緊防疫措施亦只能接受，「每次政府都係臨急做決定，基本唔同業界商量。」業界須配合抗疫，但政府不能只針對食肆，「你就算閂咗食肆，啲人都會去其他地方聚會。」



香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，下月原本是餐飲業傳統旺季，若再收緊措施，等同對業界「宣判死刑」，預期餐飲業整體生意額會錄得五至六成跌幅，涉及逾六十億元生意。