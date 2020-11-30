﻿多所學校現確診個案 ﻿﻿周三起全港停面授課﻿

本港疫情大反彈，不少學校涉及確診個案或密切接觸者而須停課。政府昨天傍晚宣佈，由周三（下月二日）開始全港學校暫停面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。至於提供非正規課程的補習學校則暫停面授課堂兩星期。有校長指停課屬意料之內，認為局方今次給予學校兩天時間準備，較上次停課安排理想。



教育局發言人指出，局方理解業界和家長十分關心疫情下有關小學呈分試及中六學生快將面對公開考試等安排。在暫停面授課堂及校內活動的大前提下，局方會與業界商討應對方案，讓學校按校本需要考慮安排小六進行呈分試，以及畢業班回校上課以準備公開考試或進行校內考試。



教育局提醒學校在暫停面授課堂期間，須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。學校亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢，照顧已回校的學生。局方亦提醒家長應留意子女的健康情況，如有任何身體不適，應盡快向醫生求診。



資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，學校早已有心理準備要停課，認為局方今次給予兩天時間準備，較上次安排理想。他估計，只有個別學校仍未進行呈分試，局方亦有給予彈性安排，認為是有聆聽學界的意見。



待疫情回穩 中六生或回校補課



聖公會鄧肇堅中學校長戴德正稱，學校上周已預料會停課，已作好相關行政安排，稍後會再商討是否讓部份學生回校考試。他指暫停面授課堂無可避免影響應屆文憑試考生，但防疫始終是首要考慮，若日後疫情回穩，會考慮讓中六生回校補課。



仁大宣佈網授課堂



樹仁大學表示，近日新冠肺炎疫情反彈，參照教育局最新發出的停課決定，周三起暫停面授課堂，並改為網授課堂。另外，如有必要保留部份面授教學活動，例如涉及技巧或實習的評核工作，必須事前向校方申請，獲許可之後方可進行。



