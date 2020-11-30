  • 2020年11月30日 星期一
  • 17º
  • 74%
熱門： 停課林鄭月娥新冠肺炎確診太子站

日報新聞 > 港聞

新冠檢測「陰陽交錯」 屯院女病人曾出院

2020-11-30 列印
■屯院一名女病人病毒檢測結果反覆，一度獲准出院。資料圖片
Previous Next

　　屯門醫院一名六十九歲初步確診者，檢測結果反覆，一度獲批准出院，現正再次留院。涉事六十九歲女病人，於本月二十四日自行到元朗社區檢測中心檢測，被衞生署列為初步確診者，二十六日入住屯院隔離病房。院方其後收到衞生署通知，指病人的結果為不確定。

　　醫院為該女病人進行鼻咽及咽喉拭子測試，全部樣本呈陰性，加上她沒有病徵，病人於二十七日下午出院。但醫院同日收到衞生署通知，指其檢測結果最終呈陽性，CT值大於三十。病人昨早再次入院，最新的鼻咽及咽喉拭子樣本同樣呈陰性，抗體亦呈陰性。

　　醫管局總行政經理庾慧玲表示，院方將在二十四小時後再為病人進行檢測，並解釋指一些個案可能初期感染時病毒量不高，未必每次檢測都呈陽性，院方對事件引起不便致歉。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd