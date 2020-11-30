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公院人手調亞博館 非緊急服務或縮減

2020-11-30 列印
　　醫管局主席范鴻齡表示，局方早前為應對疫情發展而削減公立醫院的非緊急服務，相關服務在過去兩個月已回復到疫情前水平。在第四波疫情爆發下，他希望盡量避免削減非緊急服務，因此局方再次啟用亞博館接收部份輕症患者，亦正由公立醫院抽調人手，並招募私家醫生到亞博館擔任兼職。

招募私家醫生

　　范鴻齡預計，位於亞博館旁邊的臨時醫院將在農曆新年前後啟用，並可提供八百張病牀。然而，他直言若疫情惡化，在亞博館社區治療設施全部開放一千九百張病牀，加上啟用臨時醫院後，醫護人手可能會變得緊張，屆時或無可避免需縮減部份非緊急服務。

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