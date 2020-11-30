﻿防疫票控未達阻嚇效果﻿ 林鄭︰須﻿研加重罰則﻿

特首林鄭月娥認為，二千元定額罰款難以防止違反防疫規定的行為，會研究加重罰則至具阻嚇性。此外，食環署及警方連日巡查多區的餐飲處所，共向六十一人發出違反「限聚令」的定額罰款通知書，共檢控及拘捕十一名餐飲處所負責人。



林鄭月娥接受電視訪問時表示，在《施政報告》提到要爭取疫情「清零」，是要展示政府的決心，但指在有效新冠疫苗面世前，難以完全消除所有個案，相信疫情會惡化多一段日子。她認為，二千元定額罰款難以防止違反防疫規定的行為，會研究加重罰則，強調要具阻嚇力。



11食肆負責人被檢控拘捕



根據目前法例，任何人違反「限聚令」及「口罩令」，分別最高可被罰款二萬五千元及監禁六個月，以及五千元罰款，均可藉繳付定額罰款二千元，解除因該罪行而須負的法律責任。截至昨天，政府就「限聚令」發出七千零四十九張定額罰款通知書，檢控五十三宗；就「口罩令」發出一千零三十五張定額罰款通知書，檢控三十四宗。



此外，食環署與警方於上周五及周六，在全港多區巡查餐飲處所，共檢控及拘捕十一名餐飲處所負責人，涉嫌違反「停業令」及「限桌令」；並至少向六十一名涉嫌違反「限聚令」的顧客發出定額罰款通知書。



其中警方於前晚至昨日凌晨行動中，發現元朗馬田路一間酒吧仍然營業，未有遵從食物及衞生局局長指示將酒吧關閉，三男三女負責人及職員，涉嫌違反停業令被捕及檢控，場內十二男九女顧客則涉違反「限聚令」遭罰款。



灣仔登龍街一間樓上吧亦因仍然營業，酒吧一名三十歲女負責人涉嫌違反停業令被拘捕，處所內聚集消遣的二十五名顧客，涉嫌違反「限聚令」被罰款。



