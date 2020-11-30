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港大研發噴鼻式新冠疫苗 料兩三月內完成首期測試

2020-11-30 列印
■「流感疫苗分配機制關注組」建議，設立流感疫苗分配機制。
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　　冬季流感及新冠肺炎疫情同樣嚴峻。港大內科學系傳染病科主任孔繁毅引述一項意大利的分析研究表示，推算流感疫苗接種率愈高，新冠肺炎的死亡個案會愈少。他續指，港大正研發的新冠病毒噴鼻式疫苗，正準備向港大倫理委員會申請批准及衞生署的臨牀試驗許可，取得兩項批准後，期望最快下月開始邀請一百人進行第一期臨牀測試，並在兩三個月內完成。

　　孔繁毅呼籲市民接種流感疫苗，一旦出現呼吸道病徵，可盡早排除是流感，盡早確診新冠肺炎並隔離，「愈多人接種，社區免疫力會愈高，以減低整個社區的風險。」

　　此外，香港幼兒教育人員協會最新調查顯示，八成半受訪的幼稚園教職員認為，衞生署無為幼稚園統籌疫苗供應，做法不恰當。由醫學及教育界聯合籌組的「流感疫苗分配機制關注組」建議，港府設立流感疫苗分配機制、全面統籌學童流感疫苗分配及建立高透明度資訊發放系統。

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