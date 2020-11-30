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七人車大老隧道逆線行 的哥喊「避都避唔到呀」

2020-11-30 列印
■一輛私家車在大老山隧道管道越線撞的士，過程被「車cam」拍下。
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　　網上瘋傳大老山隧道管道發生七人車逆線行駛與的士相撞驚險車cam短片。短片長約四十秒，前晚開始在網上流傳，畫面車cam時間上顯示為上周六凌晨一時許，有網民稱地點為大老山隧道管道，當時隧道實施單管雙程行車。

　　其間的士前方一輛貨車突然駛過對面線，原來司機發現一輛七人車逆線駛至，貨車司機及時閃避，但尾隨貨車之的士司機發現緊急扭軚時，七人車已駛過的士，及後傳出嘭一聲巨響，並傳來疑的士司機聲音：「瀨咗嘢喇，避都避唔到呀！」短片到此亦結束，未有交代其後情況。警方指未有接獲相關交通意外之報案。據悉，有隧道職員稱意外中沒有人受傷。

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