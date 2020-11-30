其間的士前方一輛貨車突然駛過對面線，原來司機發現一輛七人車逆線駛至，貨車司機及時閃避，但尾隨貨車之的士司機發現緊急扭軚時，七人車已駛過的士，及後傳出嘭一聲巨響，並傳來疑的士司機聲音：「瀨咗嘢喇，避都避唔到呀！」短片到此亦結束，未有交代其後情況。警方指未有接獲相關交通意外之報案。據悉，有隧道職員稱意外中沒有人受傷。
七人車大老隧道逆線行 的哥喊「避都避唔到呀」
其間的士前方一輛貨車突然駛過對面線，原來司機發現一輛七人車逆線駛至，貨車司機及時閃避，但尾隨貨車之的士司機發現緊急扭軚時，七人車已駛過的士，及後傳出嘭一聲巨響，並傳來疑的士司機聲音：「瀨咗嘢喇，避都避唔到呀！」短片到此亦結束，未有交代其後情況。警方指未有接獲相關交通意外之報案。據悉，有隧道職員稱意外中沒有人受傷。
單日115確診 四個月新高 三名牌食肆爆疫 顧客員工須強檢
本港昨天新增一百一十五宗新冠肺炎確診，個案數字近四個月以來再度「破百」，當中二十四宗源頭不明。港島區有三間餐廳共計十多名員工及顧客染疫，政府要求本月十五日或之後曾到訪有關餐廳的市民，接受強制病毒檢測，...
2020-11-30
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河南破雲端問診騙案 涉逾數億元拘190人
新冠肺炎病毒影響全球的活動，「網絡問診」在中國隨之冒起。河南民權縣警方近日接報一宗「網絡問診」的詐騙事故，已拘捕一百九十人歸案，受害者多達十萬人，涉案資金更達數億元。 開方藥動輒索數千 據新華社報道...
2020-11-30
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多達37警受傷 內政部長譴責 法國反警暴示威拘至少46人
法國反警暴示威持續，周六全國各地有超過十三萬人上街，反對禁止惡意透過影像或照片披露警員樣貌的新安全法，認為會損害新聞自及縱容警暴。巴黎示威期間有人縱火燒車及擲石，警方要施放催淚彈及水炮驅散，拘捕至少四...
2020-11-30
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尖沙咀本木首日即沽60伙
恒地旗下的短期樓花單幢盤尖沙咀本木，主打迷你戶型，單位面積由233方呎起，項目連日來合共公佈86伙價單，並於昨日（27日）推出其中68伙作首輪開售。截至昨晚10時45分已獲認購60伙，佔可供發售單位8...
2020-11-28
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疫情爆發無礙市況 恒指料上試二萬八
本港第四波新冠疫情爆發，限聚措施再度收緊，惟港股上周一連數日造好，一度重返二萬七大關，有市場人士分析，疫情爆發不是新鮮事，現時市場更關注疫苗進度，以及憧憬疫後經濟復甦，認為最壞時間已過，預計港股本周會...
2020-11-30
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核心巴克里倒下 維拉難搏「錘」
阿士東維拉狀態下滑，上場英超還有中場巴克里受傷，無緣今晚聯賽作客韋斯咸，叫領隊甸史密夫頭痛不已。鐵錘幫近況較佳，但翼鋒耶莫蘭高繼續因新冠肺炎缺陣而鋒力欠銳，故和局可博。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 上輪英超主場被白禮頓2:1擊敗外，巴克里大腿肌腱受傷要休戰兩至三周，甸史密夫坦言影響甚大：「我沒有可取代他的人選。」連同該仗，維拉自去月底第四輪英超僅一勝三負，致命傷是防守不濟，期間總共失掉九球之多，故今晚一戰恐無力反客為主。 韋斯咸回春似虛火 鐵錘幫經過連續三場英超兩和一負低潮後，最近連贏富咸和錫菲聯，近況似較維拉出色，惟富咸和錫菲聯本輪前包辦積分榜最後兩位，而且韋...
2020-11-30
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威士忌嘗味菜單
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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爆胡鴻鈞主動傳短訊舊史 蔡思貝回味《踩過界II》被張振朗錫牙
三年前，蔡思貝憑《踩過界》哨牙「癲姐」一角擸走「最喜愛女角色」成功上位，最近播出嘅《踩過界II》中蔡思貝仍然為王浩信默默付出，又會同張振朗上演激烈牀戰。思貝有感而發，表示入行後遇到好多貴人，包括好朋友...
2020-11-30
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社論——大刀闊斧 哪行爆疫即強檢
第四波疫情處於高發期，昨天錄得一百一十五宗確診個案，是自八月初之後再次破百，令人擔心的是，除了掀起這一波疫情的跳舞群組仍在持續擴大之外，昨天中上環和灣仔三間食店同時有職員和客人中招，另外有兩間院舍出現染疫個案，反映社區存在不少隱形的病毒傳播鏈。然而，當局針對食店和院舍的抗疫舉措，竟不一致，未能做到大刀闊斧，唯恐又一次手尾長。 當局在兩間院舍出現疫情後，強制整個院舍界別的員工，不論正職或兼職，必須在下月十四日前提交檢測結果，原因是他們服務的受眾，未能自理，未必戴好口罩，屬高危人士，故需要保護。然而，當局因應上述三間食肆有較多職員和客人染疫，只強制相關的員工隔離兼強檢，並要求到...
2020-11-30
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雄深雅健——投注不得不信邪
無論信唔信，人有三衰六旺，總會發生一些事情，令人無法反駁，搬出甚麼「人定勝天」、「事在人為」等，硬拗而已。 玩馬縱係娛樂，玩得就無人想輸，卻總會碰到有手風欠順的日子。我們玩馬，練馬師練馬，騎師騎馬，都不過是人，一樣會有手風順、手風唔順的時候。不想用陰謀論作為硬拗藉口，你可以唔信，反正我信就可以。再者我手寫我心，只會寫自己相信的，身為馬迷有得揀，可以決定買定唔買，無人逼到你。馬迷大部份都係個體戶，根本無長線可言，一定係短炒。 投注之前，計馬、計騎練，不時更要計埋自己。買親某某人多數輸，就當無得解，點可以唔避？尤其係練馬師，個幾兩個月無馬贏是好平常，跟唔貼不打緊，投注之前，睇睇...
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