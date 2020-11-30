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大批留學生將返港 擬徵全幢酒店作隔離

2020-11-30 列印
　　有傳媒昨引述消息指，政府因應疫情惡化，將徵用酒店全幢用作指定隔離地點，應付大批回港的留學生。另外亦會將部份酒店改成檢疫中心，予密切接觸者入住。隔離酒店須為檢疫人士提供每日三餐。

　　政府最近收緊酒店防疫限制，入境檢疫人士要和其他客人分層和不可以有人探望，消息指政府正研究設立指定酒店全幢用作隔離入境人士，包括大批回港的留學生，已和業界進入最後商討階段，希望可提供過千間酒店房間，將採取類似內地的封閉式管理，安排指定車輛接載入境人士到指定酒店隔離。當局亦已找了個別酒店，明年初開始接收密切接觸者。政府將規定每間指定隔離酒店需要至少有二、三百間房，並且設有餐廳，可為檢疫人士提供每日三餐，屆時檢疫人士將不准叫外賣。至於檢疫時的酒店費用，將視乎酒店級數而定。

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