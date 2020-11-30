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疑目光招不滿 外賣男遭四煞斬傷

2020-11-30 列印
■北角糖水道一食店有男子遇襲受傷，警方到場調查。
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　　北角糖水道一食店發生斬人案，昨清晨五時許，一名四十五歲姓蔡男子在食店等候外賣時，疑因目光問題招兩男兩女不滿，雙方一度爭執，其後事主遭四名男女持利器襲擊，頭及手部受傷，兇徒傷人後逃去。店舖職員見發生血案報警，救護員到場為傷者包紮後送院。警方一度在附近兜截兇徒，但無發現，案件列傷人及追緝四名年約三十歲男女歸案。

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