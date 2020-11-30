疑目光招不滿 外賣男遭四煞斬傷

第四波疫情處於高發期，昨天錄得一百一十五宗確診個案，是自八月初之後再次破百，令人擔心的是，除了掀起這一波疫情的跳舞群組仍在持續擴大之外，昨天中上環和灣仔三間食店同時有職員和客人中招，另外有兩間院舍出現染疫個案，反映社區存在不少隱形的病毒傳播鏈。然而，當局針對食店和院舍的抗疫舉措，竟不一致，未能做到大刀闊斧，唯恐又一次手尾長。 當局在兩間院舍出現疫情後，強制整個院舍界別的員工，不論正職或兼職，必須在下月十四日前提交檢測結果，原因是他們服務的受眾，未能自理，未必戴好口罩，屬高危人士，故需要保護。然而，當局因應上述三間食肆有較多職員和客人染疫，只強制相關的員工隔離兼強檢，並要求到...

2020-11-30