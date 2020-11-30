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官媒指通識科乃「病灶」 特首稱改革非中央指令

2020-11-30 列印
　　《人民日報》昨日發表文章，指香港通識科設立以來，長期被別有用心的「攬炒」勢力騎劫，爭議不斷，改革通識科，早已是香港社會的強烈訴求。特首林鄭月娥表示，改革通識科並非受中央命令，日後課程會到內地考察，並非用作尋找曾反對政府的學生。但曾應考通識科的元朗區議員張秀賢昨在電台節目質疑，政府將問題歸咎於通識科，是找「代罪羔羊」。

　　《人民日報》文章指，自去年修例風波以來，香港一些年輕人扔下書本衝向街頭，走上違法犯罪的黑暗之路，而其中通識科教育更是最大的「病灶」。林鄭月娥昨強調，往內地考察只希望學生更掌握國家發展，一定會保護學生。

　　政務司司長張建宗則發網誌表示，特區政府加強港人國家安全教育勢在必行，會用好每年的「憲法日」和「國家安全教育日」，進行更具規模的公眾教育工作。政府將於十二月四日的「憲法日」舉辦座談會，邀請法律專家及學者等分享國家安全的重要性。
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