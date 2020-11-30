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學生對電子煙認知不足 團體籲學校加強教育

2020-11-30 列印
■團體調查發現，約三成六學生不知道或誤以為電子煙對身體的危害較少。
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　　香港胸肺基金會及香港胸肺學會的調查發現，大部份受訪學生知道電子煙的危害並不比傳統香煙少，但仍有約三成六人說，不知道或誤以為電子煙對身體的危害較少。吸食電子煙會增加各種呼吸道感染風險，胸肺基金會根據美國史丹福大學研究，指吸食電子煙的年輕人，感染新型肺炎的風險較不吸食者高五倍。團體呼籲學校加強有關教育，政府亦應立法全面禁止電子煙。

　　調查在六月至九月訪問約三百名大中小學學生，發現近兩成人不知道吸食電子煙會導致急性呼吸衰竭及死亡，三成多人誤以為電子煙沒二手煙問題。美國胸肺學院港澳分會會長李文寶說，電子煙含尼古丁等有害及致癌物會影響肺功能、影響青少年大腦發展。

　　香港胸肺學會會長林志良說，調查反映學生對電子煙的危害認知不足，增加吸食電子煙的機會。

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