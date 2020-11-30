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變態賊圖偷胸圍 遭兄弟合力制服

2020-11-30 列印
■彩虹邨白雪樓地下一單位，女住戶被偷內衣褲。
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　　變態褻衣賊食髓知味被捕。昨凌晨零時許，一名五十三歲姓楊男子，在牛池灣彩虹邨白雪樓地下一單位外徘徊，其後用衣架企圖勾走掛在單位外的胸圍，此時男戶主發現屋外有可疑人影發現，立即喝止，與居住附近的胞兄合力將變態賊制服及報案，警員到場以涉嫌盜竊將楊拘捕及帶署調查。

　　涉事家庭男戶主姓老，三十五歲，與妻子育有三子女。女戶主稱，五年前開始不時發現掛晾窗外的胸圍被人偷去，對上一次為今年七月，同層不少女住戶亦曾報稱有掛在屋外胸圍失竊，懷疑均為今次被捕變態賊所為。

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