闊太包場學藝 每堂動輒過千 舞場遍地開花跳出錢路

跳舞群組成為新型肺炎爆發以來最大的感染群組，揭露一度式微的舞廳，隨着愈來愈多退休人士加入舞林，再度蓬勃發展，遍地開花。《星島日報》報道，這些舞場高中低檔都有，運作形式有別，涵蓋社會各階層。專攻上流闊太的舞場，以跳拉丁舞及標準舞為主，亦有導師在私人屋苑會所小班教學，每堂收費過千元。



港府因應跳舞群組疫情，宣佈曾前往二十四處指明場所的人士強制接受檢測，包括酒樓、會所及舞蹈中心，遍佈全港。而前日新增的群組確診者中，部份更曾於大會堂及社區中心跳舞，範圍廣闊。跳舞活動近年廣受不同階層的退休人士歡迎，他們除了上堂學舞，更按其個人消費參與不同的跳舞活動，衍生一環扣一環的龐大生意鏈，結果有人在防疫措施上鬆懈，釀成大規模傳播。



已有多年舞齡的陳小姐表示，退休後參與多個由康文署及志願機構開辦的跳舞班，結識不少志趣相投的好友。她指出，近年跳舞班參與者愈來愈多，大多為退休婦女，主要學習排排舞及健康舞，屬於集體舞蹈，「即是跟着音樂，一齊跳同樣的舞步」。



無人規管參與者戴口罩



她坦言學員除了參加跳舞班外，亦會與三五知己組成跳舞群組，預約社區會堂的活動室跳舞，有時甚至會外聘跳舞導師到場教授，「大家都有不同的群組，不止老師一日走幾個地方教班，我自己都有參加三四個跳舞班，每組都有十幾二十人。」她指出，社區會堂組班是私人課堂，無人規管參與者有否戴口罩。事實上，《星島日報》上月亦揭發有人在社區會堂進行歌唱表現期間，未有佩戴口罩，涉違反政府防疫措施。至於網上流傳有近百人在酒樓邊食邊跳的場面，陳小姐表示，跳舞導師均有舉行生日會的習慣，部份受歡迎的導師會同一時間教授超過十個跳舞班，學生逾百人，於是在酒樓包場，叫學員買票捧場，收費每位數百元，「去到很多人都是不認識，但音樂一響起，大家都知道是跳哪一隻舞，於是就會一邊跳一邊食飯。」



拉丁舞導師Una指出，行內的舞蹈派對主要分為導師生日會、舞蹈學校校慶，以及小型表演活動三大類，大多於宴會廳、會所俱樂部舉行，分開一圍圍吃飯，中間有舞池讓參加者跳舞，部份宴會亦會設於舞蹈室，「疫情前平均每星期都有一場舞蹈派對，以校慶為例，舞蹈學校不止邀請自己學生，還會請其他學校的導師出席。」她續說，舞蹈學校舉辦校慶活動，必然不想蝕錢，故會通過收費以達收支平衡，惟她知悉，行內人借舉辦舞蹈派對牟利的情況一直存在。



是次跳舞群組中不乏居住豪宅的闊太，陳小姐坦言，這些闊太以跳標準舞及拉丁舞為主，會聘請跳舞導師到私人物業的會所教班，學費每堂動輒過千元。她知悉，過去有闊太組團到內地，聘請年輕內地導師教舞，惟最近受疫情影響，只能留港跳舞。她認為跳拉丁舞的感染風險比跳排排舞為高，「排排舞一班人做同一個動作，可以維持社交距離，拉丁舞則兩個人跳，有身體接觸。」



香港國際專業舞蹈體育總會會長蒲廣活留意到，近年舞蹈場所愈開愈多，大多以舞蹈會所形式經營，「這些舞場基本上每天營業，分上下午及晚上時段。」據他了解，位於灣仔的爆疫舞蹈俱樂部為本月新開，另外一所位於銅鑼灣的舞蹈學校，今年也由舞蹈教育模式，轉為以娛樂為主的跳舞場。香港體育舞蹈總會會長葉賜偉亦知悉，一些熱愛跳舞的闊太，會自己開設舞蹈會所，招呼一眾跳舞愛好者，「她們跳標準舞及社交舞主要為社交，所以跳舞時間較長，由三小時至六小時不等。」



