周三起堂食至十時 娛樂場所關閉 限聚令收緊至兩人 「加辣」控疫

第四波新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊多項防疫措施至最嚴格水平，包括食肆每枱只坐二人及堂食至晚上十時、限聚令亦收緊至二人、再次關閉遊戲機中心、卡拉OK、主題公園、泳池等，而大部份公務員在家工作，各項措施由本周三起生效，為期兩周。特首林鄭月娥指，香港並非唯一出現第二浪疫情的城市，她亦否認政府抗疫反應慢，並稱難以承諾向受影響行業提供新一輪的資助。



林鄭表示，歌舞群組染疫人數累計逾五百人，疫情嚴峻，須推行更嚴厲的抗疫措施，其中公務員除提供緊急公共服務及社署綜援申請外，其餘不需要回寫字樓辦公。她強烈呼籲公私營機構盡量讓員工留家工作。



堂食一枱限兩人



此外，繼上周關閉酒吧和浴室後，她亦宣佈收緊防疫條例599G，再次關閉遊戲機中心、遊樂場所、兩大主題公園、卡拉OK、麻雀天九耍樂場所及泳池。餐廳堂食時間提前至晚上十時結束，每枱人數由四人縮減至兩人。公眾地方聚集人數亦由四人減至二人。



不過，為了市民身心健康着想，政府准許健身中心、體育處所繼續開放，以及容許美容院及按摩院繼續營業等，但需要遵守更嚴謹的營業限制。所有仍可營運的處所，必須展示「安心出行」二維碼，以便追蹤緊密接觸者。



公務員在家工作



林鄭坦言，疫情「形勢險峻」，所有措施「已經盡快講」，並不像以往般要通過所有法律及行政程序，才公佈短期內生效。她稱，每次收緊措施均要付出代價，重申「公共衞生和人命安全放喺首位，但唔能夠唔考慮在疫情去到咩階段，採取咩措施先係最適合，我唔覺得我哋係特別快，或者特別慢。」



被問到政府對第四波疫情是否要付上責任，林鄭回應指，香港應對疫情做得並不差，反而是比其他城市做得更好，如歐美有很多城市需要完全封鎖或禁足，對經濟及個人自由造成很大影響，相反香港社會仍運作暢順，同時亦容許在外國的港人和留學生回港。她續指，假如市民完全遵守防疫規定，根本不會出現如此龐大的跳舞唱歌群組，反問是否應「責怪」這班人。食衞局局長陳肇始亦指，當局早於九月已警告冬季會迎來第四波疫情，當時已着手擴充檢測量、增建隔離設施及收緊入境限制。



拒承諾資助受影響行業



多個行業受新抗疫措施影響，被問到政府會否發放新一輪資助，林鄭指先要壓制疫情，未有保證會否再推行業資助計劃。她重申過去多輪援助措施，已動用三千多億元，目前財政赤字亦嚴重。



餐飲聯業協會會長黃家和表示，新措施對餐飲業打擊沉重，估計生意整體會急跌六成，宴會場所、火鍋店等亦難以營運，擔心業界會再迎來失業潮及倒閉潮。