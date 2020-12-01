  • 2020年12月1日 星期二
  • 17º
  • 73%
熱門： 新冠肺炎在家工作防疫措施周星馳太子站

日報新聞 > 港聞

坑口油塘新檢測中心現人龍

2020-12-01 列印
■有將軍澳街坊表示，今次開設在坑口較為方便。
Previous Next

　　政府分別設於坑口社區會堂和油塘社區會堂的社區檢測中心昨天啟用，全港共有九間社區檢測中心正提供服務。

  兩間新開檢測中心門外都出現人龍，秩序良好。有將軍澳街坊表示，早前開設檢測中心的地點都太遠，今次開設在坑口較為方便，流程亦算快。亦有市民透露，公司要求有陰性檢測結果才能上班，故需要尋求檢測。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd