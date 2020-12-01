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大埔那打素病人初步確診 曾逗留急症室發燒區

2020-12-01 列印
　　大埔那打素醫院一名六十九歲男病人初步確診。他前日下午三時到該院急症室求診，當時有肺炎症狀及發燒，在急症室「發燒區」內要吸高濃度氧氣，晚上八時半轉至單人隔離病房，至昨日凌晨初步確診。

　　當時同處「發燒區」的五名病人須檢疫，有九名曾照顧男病人的醫護因無穿著全套保護裝備而須隔離。以上人士的檢測結果全部呈陰性。

伊院瑪嘉烈三醫護染疫

　　此外，伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院共有三名醫護初步確診，分別為放射科病人服務助理、病理科醫生及支援服務員工，醫管局相信均為社區感染個案，暫未有病人及員工被列為密切接觸者。

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