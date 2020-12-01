  • 2020年12月1日 星期二
  • 17º
  • 73%
熱門： 新冠肺炎在家工作防疫措施周星馳太子站

日報新聞 > 港聞

美股中段跌319點

2020-12-01 列印
　　新冠肺炎疫苗有好消息，但抵銷不了中美關係轉差的震盪，美股早段下跌二百三十二點，至中段杜指報二九五九一點，跌三百一十九點；納指則報一二一一六點，跌八十九點。

　　滙控美國預託證券價格見四十點六一港元，跌零點八九港元；騰訊則見五百六十四點七一港元，升一點七一港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd