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近半受訪大專生疫下無法實習

2020-12-01 列印
　　香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，透過網上問卷訪問八百七十名大學生和應屆畢業生，結果顯示近四成八人因疫情影響未能實習，當中兩成人的原有實習安排被取消或延期，約兩成七人曾嘗試尋找實習但不成功。

　　在有參與實習的四百五十七人中，約五成四有採用虛擬實習，近一成人轉為由學校提供實習或訓練，一成七人被縮短實習時間。在曾採用虛擬實習的學生中，大部份人認為虛擬實習可增加工作彈性，但近八成受訪者認為虛擬實習不可取替實體，原因包括較難了解職場文化、溝通成效低、因缺乏工作所需資源而導致學習機會減少，以及缺乏真實感等。

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