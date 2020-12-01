曹貴子涉詐騙案三人同脫罪

康宏環球前執行董事曹貴子（見圖）涉嫌串謀兩名前高層詐騙一案早前審結，練錦鴻法官昨日裁定三人罪名不成立，當庭釋放。練官認為沒有直接證據證明他們存在協議，而董事會亦沒有成員對相關交易提出任何質疑。辯方訟費申請押後至下月七日進行。



練官認為，雖然曹自一六年起減少在康宏的股權，惟其影響及權力並無減少，其「一言堂」管治模式，在台灣蔡氏家族加入後，亦沒有太大改變。曹在康宏集團的發展、業務方向、僱用及調動高層、資金調動，乃至於比較重大的決定均有明顯且決定性的影響，實際上掌握運作權。



練官指，雖然曹在不同時段，與康宏簽訂不同的顧問合同。但以常理推度，顧問的作用僅在個別議題上提供意見，斷不可能像曹一樣鉅細無遺地操控整個集團的運作，曹無異於獨營東主，與顧問身份不符，相信有關顧問合約，只是在掩飾曹在康宏的真正職能及地位。



未能證明協議隱瞞



本案核心在於曹是否與另外兩被告陳麗兒及陳毅凱，有協議不誠實地向董事局隱瞞有關收購是關連交易。然而，控方並無傳召任何執行董事作供，亦沒有呈上三人的通訊紀錄，故並無直接證供證明三人之間存在協議。



曹在案發時段並非董事會成員，沒有責任或機會披露事務，即使有不作為，亦不會構成不誠實。至於一項作虛假陳述罪，練官認為三名被告可能知道年報載有不確內容，但最後批准通過的是整個董事會，故如要追究個別責任，應是向所有董事會成員，而不單單是三名被告。



五十五歲商人曹貴子、四十六歲時任首席財務總監陳麗兒及五十一歲時任公司董事陳毅凱，同被控於一六年四月一日至一七年十二月七日，隱瞞曹貴子持股信息或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，以至康宏於一六年九月五日用超過八千九百萬元收購信盈國際。



