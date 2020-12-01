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鐵騎路口捱的士撞 男司機女乘客命危

2020-12-01 列印
■被撞電單車，地上滿佈碎片。
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　　元朗發生嚴重交通意外，一輛電單車與一輛的士在十字路口相撞，撞車後鐵騎士與女乘客倒地重傷，救護員到場為兩傷者急救送院，恐有性命之虞。

　　案發於昨凌晨零時許，二十七歲姓周男子，駕駛電單車載着二十四歲姓黃女乘客，沿青山公路轉入朗日路後，再左轉朗樂路時，與由朗樂路駛至一輛載客新界的士相撞。意外後鐵騎士與女乘客人仰車翻倒地，頭部重創昏迷；六十五歲姓蔡的士司機及男乘客則無恙。救護員接報到場，為兩傷者急救後送院，搶救後兩人均情況危殆，現場遺下破裂的頭盔、一支結他及一支藥水等。警方封鎖現場調查，的士司機通過酒精呼氣測試。據的士男乘客向警員表示，當的士轉入朗樂路期間，燈號為綠燈。警方正調查意外是否有車輛不依燈號行駛肇禍。

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