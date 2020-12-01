舉辦多場演奏會 引入芭蕾舞話劇 皇都前身為藝術表演殿堂

皇都戲院的前身，是於一九五二年建成的璇宮戲院，直至一九五九年改建為皇都戲院前，在創辦人歐德禮推動下，璇宮舉辦過多場西方音樂會，成為港人的集體美樂回憶。第三集《尋覓皇都》追溯皇都這一段音樂史的「前世今生」。著名樂評人周凡夫建議，香港應仿效歐美，鼓勵成立私營藝術表演場地，同時期許活化後的皇都戲院，能夠成為香港的「卡內基大廳」。



璇宮戲院早於一九五二年開幕，為從事電影發行的俄羅斯猶太人歐德禮自資創辦。歐德禮醉心文化藝術，在其運營的短短五年間，璇宮邀請多位國際頂級古典音樂家舉辦演奏會，並引入芭蕾舞、話劇等表演，成為當時重要的藝術表演舞台，直至一九五七年結業，一九五九年易手，改建為皇都戲院。



周凡夫倡鼓勵私人投資



周凡夫認為，歐德禮對香港的藝術發展功不可沒，一九五六年殿堂級歌唱家費明儀便是經他引介，在璇宮戲院舉行演出，從而踏出職業生涯重要一步。同時，當時的香港大學陸佑堂、皇仁書院及聖約翰教堂等，亦曾舉行許多大型音樂會。而當時位於中環皇后大道中三十號的娛樂戲院，由於建築裝潢有如歐洲歌劇院，則成為港督宣誓的場所。但香港大會堂一九六二年落成開幕後，上述藝術表演場所逐漸消失，現時只有皇都戲院碩果僅存。



周凡夫形容，香港的藝術表演場地大多由政府運營，但在歐洲，則主要由商人資助建立，因此建議特區政府應推出政策，以鼓勵私人投資。香港管弦樂團市場推廣總監鄭禧怡亦認同有關說法，指香港的表演場地並不足夠，不少表演團體不能找到一個「永久的家」。另外，公營與私營藝術場地的思維模式並不相同，因此多點私營場地，將有利香港的藝術發展。



訪談主持人、資深傳媒人劉國業問到，歐美及日本的財團均願意在當地資助建立音樂廳及劇院，但為何香港卻缺乏相關誘因？周凡夫認為，這與中西文化差別有關，在西方，人們對演藝之於社會的影響有共識，但華人則更強調教育的功用，導致港府缺乏動力推出相關的文化政策。而鄭禧怡則希望，將來的私人企業重視藝術，並運用商業模式加以推廣。即使香港當下未有兩者結合的成功模式，但相信活化後的皇都戲院，未來能夠提供一種方法。周凡夫期望皇都戲院能夠傳承歐德禮的精神，成為香港的「卡內基大廳」。



尋覓皇都系列 之三