﻿昨82確診23源頭不明﻿﻿地盤爆疫900人須強檢﻿

本港昨天新增八十二宗新冠肺炎確診個案，多處地方爆疫，尖沙咀山林道食肆「松山海鮮鍋」的食客，及將軍澳日出康城九期地盤約九百名工作人員要接受強制檢測。同時，仁安醫院醫療造影部累計五名員工染疫，衞生訪護中心估計該院休息室有傳播。



八十二宗新增個案中，其中二十三宗源頭不明，歌舞群組再多三十二人染疫，累計至少五百五十二宗。中心判斷，歌舞群組已發展至不止第三、第四代傳播，現在很多個案都感染了家人，會陸續有個案發生。



「松山海鮮鍋」到訪者須檢測



尖沙咀山林道「松山海鮮鍋」同時有員工及顧客確診，政府要求於上月十五日後曾到訪的人士接受強制檢測。同時，將軍澳日出康城九期第一座地盤有十一人確診及初步確診，有關地盤涉及九百名工作人員，承建商正安排他們接受檢測，於上月十五日後曾到訪該地盤的人亦須做檢測。



院舍群組方面，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍累計三名員工和兩名院友染疫，並有八名已送檢疫中心的人士初步確診；東華三院何玉清翠柳頤庭老人院有兩名員工及一名院友確診，全院要撤離檢疫；新蒲崗百樂護老院一名院友確診，五十名同住院友須檢疫。



伊利沙伯醫院一名組織病理學醫生染疫，同化驗室亦有一名醫生初步確診，兩人曾一起搭港鐵放工，期間有傾談。醫管局指兩人不用接觸確診病人或新冠病毒樣本，暫未知感染途徑，該部門共七十七名職員的檢測結果均為陰性，一名醫生送檢疫。



此外，東華三院吳祥川紀念中學及東華三院黃笏南中學各有一名學生染疫。一名替假老師亦確診，曾到過西島中學及香港青少年培育會陳南昌紀念學校。另有一名的士司機確診。



