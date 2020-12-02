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堅尼地城門診遺留六樣本須重新採樣

2020-12-02 列印
　　堅尼地城普通科門診有六名市民的深喉唾液檢測樣本被遺留，需要重新採樣。醫管局表示，堅尼地城門診職員前日接獲外判商通知，上周六有六個樣本瓶被遺留收集箱，沒有在當日送交化驗室。由於有關樣本已不適合檢驗，局方已聯絡相關市民重新進行採樣。

        醫管局又澄清，東區醫院沒有確診新冠病人被錯誤安排出院。此外，政府在九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭，服務時間為每天上午十時至晚上八時，暫定開放至本周五。

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