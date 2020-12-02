﻿水警設立新熱線﻿ ﻿鼓勵舉報遊艇派對﻿

政府鼓勵市民舉報違反防疫規定行為，水警便成立新熱線，若市民看到在碼頭或登岸處有群組聚集出海，可致電3660 8623舉報；政府亦會留意網上有關付費遊艇派對的廣告。有租船公司搞遊艇派對，收費大約由五千元至一萬二千元，因應收緊措施，已暫停出租遊艇。



特首林鄭月娥昨表示，留意到卡拉OK、派對房間、夜總會等關閉後，有市民租用遊艇在海上進行活動，故特別針對此類懷疑會違規的行為，增設一條熱線，水警會馬上跟進，亦已要求同事留意網上有關付費遊艇派對的廣告。警方指出租遊艇作社交聚會符合派對房間的定義，必須關閉；而利用私人遊艇進行有公開成份的活動，如賣廣告或收費上船，亦有可能違規，警方必定嚴正執法。



林鄭強調市民可透過電子報案中心、各區警署報案室和政府熱線1823，提供其他違規行為資料。她重申現時新一波疫情非常嚴峻，未來兩周非常關鍵，如非必要希望各位市民都留在家中。



船家煞停出租船艇



根據一些租船公司在網上標示，有營運遊船河及吊墨魚等出海活動，遊艇派對套餐價大約八個人收費五千元，二十人收費一萬二千元，相關公司向傳媒講已因應政府收緊防疫措施，暫不出租遊艇。



稻苗學會主席徐汶緯指十二月是飲食業傳統旺季，加上「保就業」計劃剛完結，政府再次收緊防疫措施造成「嚴重風暴」，保守估計生意額會較現時下跌六至七成。他對設立違規舉報熱線感失望，形容是將飲食業與社會分裂起來。



此外，就政府未有關閉美容院、健身中心和體育處所等場所，食衞局局長陳肇始指考慮到市民身心健康，但強調在有需要時，不排除再次收緊。



