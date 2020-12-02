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無意修訂《防賄例》涵蓋特首 林鄭：不代表「無王管」

2020-12-02 列印
■林鄭表示，若要修訂《防賄例》會非常複雜困難，可能引致憲制問題。
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　　特首林鄭月娥昨日強調，任內無意修訂《防止賄賂條例》將適用範圍涵蓋行政長官，不代表是「無王管」，形容餘下只有一年半任期，修例並非首要工作。

　　她指香港許多法例都適用於行政長官。在政府立場而言，《防止賄賂條例》第三及八條，若要修訂會非常複雜困難，且可能引致憲制問題，影響行政長官的憲制地位，而餘下一年半任期，修例並非首要工作，重申行政長官如有任何不當行為，中央將採取行動。

　　早前林鄭月娥在訪問中指，對去年爆發反修例運動不感到內疚，被問及有關說法是否代表她無責任時，她指反修例運動觸及國家安全，作為行政長官，她帶領香港恢復秩序，這是應有的責任，對此感到無悔。

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