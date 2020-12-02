美股中段升353點
限聚令擬再收緊 婚禮限20人 縮本地遊 傳罰款最重萬元
第四波疫情不斷擴大，政府收緊多項限聚令後，將進一步限制聚眾活動。當局縮減婚禮的人數上限至二十人，而本地遊旅行團及宗教聚會的群組聚集豁免撤銷，今日起生效。違反限聚令、口罩令等的定額罰款或由二千元大幅提升...
2020-12-02
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中方斥炮製藉口打壓委國及中企 美再制裁一華企涉撐馬杜羅政權
中美貿易角力不斷，美國政府再制裁多一中企。美方宣佈凍結中國電子進出口有限公司在美資產，並禁止美國人與其交易，指出這公司支持委內瑞拉總統馬杜羅的政權打壓民主。委內瑞拉外交部斥美方此舉「非法」，而中國外交...
2020-12-02
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澳美擬研發高超音速導彈抗華
中澳緊張關係近日不斷升級，澳洲國防部長雷諾茲表示，澳美兩國將聯手研發高超音速巡航導彈，以抗中俄。除澳洲與中國有貿易問題外，北約對中國的崛起亦表示憂慮，「北約2030」改革報告表明，必須更加認真地思考如何應對中國及其軍事崛起，更有北約外交官表示：「中國已不再是西方希望的良性貿易夥伴。」 據外媒引述「北約2030」的改革報告指，北約未來必須更加認真地思考如何應對中國及其軍事崛起，更建議北約可以和澳洲等非北約國家建立更緊密關係；同時由於中國正發展太空資產，北約也要更加關注太空威懾力量。不過這些建議應該不是每一項都會被採納。 北約秘書長斯托爾滕貝格周一提到，中國崛起對北約的安全造成...
2020-12-02
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望汀九橋海景 皇璧高曠大廳富空間感
青山公路近水灣單幢豪宅皇璧，戶戶以複式設計，私隱度高。是次介紹其中一個複式單位，面積2413方呎，採用4套房間隔，大廳樓底特高，所有睡房設有大窗，從單位外望景色有山有水，可享汀九橋及青馬大橋一帶海景。...
2020-12-02
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藥廠申歐許可 杜指一度重越三萬 疫苗再傳喜訊 納指標指破頂
新冠疫苗傳出一連串喜訊，再為投資者帶來經濟復甦期望。美國藥廠輝瑞與合作夥伴BioNTech昨日向歐洲監管機構申請許可，有望在年底前獲批。監管機構表示，最遲於本月29日舉行評估疫苗會議。疫苗刺激杜指再度...
2020-12-02
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卡雲尼倒戈滅「聖」 小禁區之王
曼聯歷來有無數經典純射手，但近年卻後繼無人，幸好卡雲尼今夏來投後即展現小禁區之王的本色，展示出色的走位造詣及把握力。這名三十三歲烏拉圭前鋒今晚歐聯H組主場倒戈鬥巴黎聖日耳門，勢再次展現射手本色領軍奏捷提早出線，個人層面亦向鬧得不歡而散的舊會報仇。(Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播) 過往曼聯有不少效率高企的小禁區射手，但近年絕迹球隊，目前三名年輕鋒將安東尼馬迪爾、拉舒福特和格連活特皆非擅於走位製造射門機會的前鋒，把握力亦欠奉，令到球隊的入球穩定性不足。幸好卡雲尼今夏由聖日耳門以自由身來投，成為紅魔新一代小禁區之王，各賽事...
2020-12-02
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《The Last of Us 2》奪遊戲大獎
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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閃嫁全因社運遇催淚煙被拖實 莊韻澄讚破產老公 有畀家用靠得住
曾經因為前度張致恆多次偷食，Hurt到幾乎想跳樓嘅莊韻澄（Xenia，前名莊端兒），於上月12日閃嫁拍拖僅兩個月嘅經理人呂成忠(Joe)，變身幸福人妻。對於老公被踢爆欠債纍纍兼破咗產，莊韻澄力撐老公靠...
2020-12-02
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社論——舉報播疫劣行 是公德非篤灰
第四波新冠肺炎疫情愈演愈烈，全民動員，與病毒作戰，許勝不許敗，否則疫情失控，全民受害。在這個關鍵時刻，若有人明知故犯，不守防疫規例，必須被制止。當局此際計劃設立熱線，供市民舉報違反防疫的劣行，大有必要，早好過遲，但竟然有人反對，更妖魔化為「篤灰」，既混淆視聽，也妨礙公眾聚焦抗疫情，是一派胡言，必須受到譴責。 本港爆發疫情一年，出現多個染疫群組，都與有人懶理防疫規例有關，舉例有樓上酒吧群組、宴會聯歡群組、跳舞群組等等，參與者以為閉門尋歡作樂，外人不見，當局便無法監管，任意妄為，除了不戴口罩，又糾眾聚集，結果讓病毒有機可乘，造成集體染疫，更向社區擴散，結果一發不可收拾，...
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頭號目標——綠色勇駿施回馬槍
每逢到季中之後，常見到後備補出馬的成績特別好，而且還有好分頭。到底是甚麼因素造就後備補出馬？筆者也想不出理由來。不過後備馬會較好分，原因則不難明，因為排位公佈後，大部份人一早已刨好馬，若中途殺出個程咬...
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