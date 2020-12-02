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美股中段升353點

2020-12-02 列印
　　新冠肺炎繼續肆虐，但疫苗推出有望，歐美股市昨晚回升。杜指中段報二九九九一點，升三百五十三點；納指則報一二三○三點，升一百零四點。滙控美國預託證券價格見四十一點八二港元，升零點八二港元；騰訊則見五百七十九點八一港元，升一點八一港元。
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